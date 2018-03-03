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كيف تُعد ميزانية مبسطة لمنزلك ومشروعك الصغير؟

السبت، 03 مارس 2018 08:00 ص
كيف تُعد ميزانية مبسطة لمنزلك ومشروعك الصغير؟ عملات





كتب - أحمد يعقوب
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إن إعداد ميزانيتك على الورق أو ضمن جدول بيانات أمر ضرورى إذا ما أردت مستقبلاً مالياً سليماً، ولكى تدير أمورك المالية بالشكل الصحيح لابد من إعداد ميزانية مفصلة.. وهو ما يقدمه "اليوم السابع" فى هذا التقرير بالتعاون مع مؤسسة "فيزا".

 

والميزانية الشهرية الدقيقة يمكن أن تساعدك على تحقيق أهدافك المالية، سواء كنت تدخر المال لشراء سيارة أو منزل، أو لسداد القروض الطلابية.

 

ومن خلال التقيد بالميزانية، يمكنك ادخار أموال وفيرة سنوياً وتجنب المصاريف الزائدة، فقد يبدو إعداد الميزانية أمراً معقداً، ولكنه فى الواقع يعد إحدى المهارات الأساسية لإدارة وضبط النفقات الشخصية.

 

وسواء قررت إعداد ميزانية بسيطة أم مفصلة، فإن الجزء الأهم هو وضعها حيز التنفيذ، كما أن مراقبة إنفاقك أمر أساسى للنجاح فى إدارة ميزانيتك.

 

فى حال كنت مبتدئاً فى إعداد الميزانية، فمن المهم أن تفهم فى البداية ما هى الميزانية وكيف تساعدك على تحقيق التوازن بين إنفاقك ودخلك.

 

والميزانية عبارة عن خطة مالية تأخذ بعين الاعتبار الدخل والمصاريف وتقدم توقعات بالمبالغ التى تجنيها ومصاريفك خلال فترة زمنية محددة.

 

والاهتمام بوضعك المالى والتمييز بين الاحتياجات والرغبات يشكل خطوة أولى أساسية قبل الشروع فى إعداد ميزانيتك السنوية، كما أن تحديد المجالات التى يزداد فيها الإنفاق يشكل تجربة مفيدة حقًا.

 

ومن خلال إعداد الميزانية والالتزام بها ستتمكن من إدخار المال وتحقيق أهدافك المالية على المديين الطويل والقصير، ولن تكون هذه التجربة لمرة واحدة فقط، لذلك قم بمراجعة وإعادة صياغة ميزانيتك في حال حصولك على أرباح غير متوقعة أو تعرضك لنكسة مالية بحيث تحصل على ميزانية تعكس وضعك المالى الحالى.

 

وتتكون الميزانية المبسطة من العناصر التالية:

- المصاريف الثابتة وهى المصاريف الشهرية التى لا تتغير، مثل دفعات الإيجار.

- المصاريف المتغيرة وهى المصاريف التى تختلف من شهر لآخر، مثل المبالغ التى تدفعها لقاء المرافق والخدمات العامة.

- إجمالى المصاريف ويتضمن مجموع المصاريف الثابتة والمتغيرة.

- إجمالى الدخل الشهرى وهو ما تجنيه من عملك أو الموارد الأخرى، بما فيها أرباح الاستثمار، والمعاشات التقاعدية، وإيرادات الإيجار، وغيرها.

- الدخل المتاح للإنفاق: هو المال المتبقى بعد طرح ضرائب الدخل من إيراداتك.


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