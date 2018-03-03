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كوريا الشمالية ترفض أية شروط مسبقة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة

السبت، 03 مارس 2018 10:25 م
كوريا الشمالية ترفض أية شروط مسبقة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة زعم كوريا الشمالية كيم كونج أون





(أ ش أ)
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أعلنت كوريا الشمالية، اليوم السبت، استعدادها لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية دون أية شروط مسبقة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية، بحسب شبكة "أيه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن بلاده على استعداد لإجراء محادثات، غير إنها ترفض الشروط المسبقة التى وضعتها واشنطن، والتى تتعلق بضرورة إبداء بيونج يانج الرغبة فى التخلص من الأسلحة النووية.

وأضاف المتحدث قائلا "إن الطرفين الكورى الشمالى والأمريكى لم يجريا محادثات على مدار عقود من الزمن على أساس وجود شروط مسبقة، وهو ما سوف يحدث أيضا فى المستقبل.. نحن نرفض أية شروط مسبقة".

وتابع المتحدث الكورى الشمالى قائلا "إن هذا الرفض يأتى اتساقا مع مواقفنا المبدئية، والتى تقوم على أساس حل القضايا بالوسائل الدبلوماسية والسلمية من خلال الحوار والتفاوض".

 


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