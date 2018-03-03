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"كلنا معاك من أجل مصر" تنظم مؤتمرا حاشدا بملوى لتأييد السيسى فى المنيا

السبت، 03 مارس 2018 02:46 م
"كلنا معاك من أجل مصر" تنظم مؤتمرا حاشدا بملوى لتأييد السيسى فى المنيا جانب من المؤتمر





المنيا- حسن عبد الغفار
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نظمت حملة "كلنا معاك من أجل مصر" مؤتمرا شعبيا حاشدا لبندر ومركز ملوى يتعدى 5 آلاف مواطن لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية.

 

وحضر المؤتمر لفيف من القيادات السياسية والتنفيذية بملوى والدكتور زين الأطناوى آمين عام حملة كلنا معاك من أجل مصر بمحافظة المنيا ووسط وشمال الصعيد، والمهندس صالح أحمد صالح عضو أمانة المحافظة، والدكتور محمد عبد الحفيظ عضو مكتب أمانة المحافظة ومشرف بندر ومركز ملوى، ونواب مجلس الشعب السابقين والحاليين والمهندس إبراهيم العربى رئيس الوحدة المحلية لبندر ملوى ونوابه، ومدير أوقاف ملوى، وممثلين عن الأزهر، وممثل المطرانية القمص بيسرفس وممثلى الطوائف الإنجيلية ورؤساء المصالح الحكومية ورئيس مستشفى ملوى العام وأعضاء مكتب بندر ومركز ملوى وحضور الشخصيات العامة وكبار العائلات والعمد والمشايخ القرى والمواطنين والقامات الرفيعة.

 

وقال الدكتور محمد عبد الحفيظ عضو مكتب أمانة المحافظة، إن هذا يوم ما هو إلا تعبيرًا بسيطًا وتكليف الرئيس لحمل المسئولية للترشح لفترة رئاسية جديدة وحمل أعباء الوطن على عاتقه والعبور بوطننا لبر الأمان نحو الاستقرار والاستمرار والعلو فى مصاف الدول المتقدمة.

 

ومن جانبه، قدم الدكتور زين الأطناوى، التحية للحشود الكبيرة التى تزيد عن 5 آلاف مواطن ليقولوا نعم للرئيس عبد الفتاح السيسى ، كما قدم أيضا التحية للقيادات التنفيذية والسياسية بملوى ورجال الدين وأنه فخور بالحضور الكبير والحشد الشعبى وليكون شعار المؤتمر تحيا مصر وتحيا وحدة المصريين ويحيا الجيش والشرطة.


 

 


 

 


 

 


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