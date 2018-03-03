قوات الجيش السورى تستعيد السيطرة على 10% من الغوطة الشرقية

قوات الجيش السورى تستعيد السيطرة على 10% من الغوطة الشرقيةالسبت، 03 مارس 2018 11:19 م
قوات النظام السورى
(أ ف ب)
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استعادت قوات النظام السورى السيطرة على 10% من الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، بعد معارك برية مستمرة منذ ايام ضد فصائل معارضة مسيطرة على القطاع، بحسب ما أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان السبت.
وعادت قوات النظام لتسيطر على جيب فى جنوب شرق المنطقة يضم خصوصا حزرما والنشابية و"على 10% من الغوطة الشرقية"، بحسب المرصد.
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