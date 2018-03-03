فيديو وصور.. وكيل "دفاع البرلمان": سننتخب السيسى لفترة ثانية من أجل مصر وشعبها







أسيوط - محمود عجمى

قال اللواء يحيى كدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إننا نشارك فى المؤتمرات الداعمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لحث الأهالى فى مختلف قرى ومراكز محافظة أسيوط للتمسك بالحق الدستورى، والمشاركة بكثافة في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، لنقول للعالم أجمع أننا نقف خلف الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية .

وأكد اللواء يحيي كدواني، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استطاع العبور بمصر لبر الأمان نحو التنمية والتعمير والاستقرار، كما أنه نحج في التصدى لمخطط تقسيم البلاد وإثارة الفوضى بين أطياف المجتمع، مشيرا إلي أن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية لم تشهدها الدولة علي مدار عقود ماضية، حيث تم إنشاء مشروعات القومية منها قناة السويس الجديدة، ومحطة كهرباء غرب أسيوط، وقناطر أسيوط الجديدة والطرق القومية والتى تربط بين محافظات الوجهين القبلى والبحرى .

وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إلى أن حملة من أجل مصر بمركز أسيوط تستكمل مؤتمراتها الجماهيرية لدعم الرئيس فى إطار خطة الحملة الرسمية لدعم الرئيس بقرى ومراكز المحافظة، تحت اشراف الدكتور على مهران منسق عام جمعية من أجل مصر بمحافظة أسيوط، لحث المواطنين علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والإدلاء بأصواتهم وانتخاب الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية، لاستكمال مسيرة التنمية و البناء و الاستقرار .

وتوافد أهالي نزلة عبد اللاه التابعة لمحافظة أسيوط، للمشاركة في فعاليات مؤتمر حملة كلنا معاك من أجل مصر بمحافظة أسيوط، لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية.

ويشارك في المؤتمر اللواء تادرس قلدس عضو مجلس النواب ، والدكتور أحمد عوض مدير عام هيئة الاثار باسيوط، والمحامي مجدي كريم، عضو لجنة المصالحات، و محمد كدواني منسق حملة كلنا معاك من أجل مصر بمركز أسيوط، والعديد من القيادات الشعبية والتنفيذية وعمد ومشايخ وأهالي القري المجاورة.

جدير بالذكر أن حملة كلنا معاك من أجل مصر تواصل عقد سلسلة من الموتمرات الداعمة للرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة بمختلف قرى ومراكز محافظة أسيوط لحث المواطنين على الخروج والمشاركة فى الإدلاء بأصواتهم في صناديق الانتخابات.



حضور المؤتمر حضور المؤتمر

جانب من حضور المؤتمر