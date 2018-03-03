فيديو وصور.. جهاز حماية الرئيس الأمريكى: إطلاق نار قرب البيت الأبيض







كتب أيمن رمضان - عبد الوهاب الجندى

أفاد جهاز الخدمة السرية الأمريكى بفرض طوق أمنى حول البيت الأبيض ظهر اليوم السبت، بعد وقوع إطلاق نار قرب مقر إقامة الرئيس دونالد ترامب.

وقال الجهاز المكلف بحماية الرئيس دونالد ترامب، عبر حسابه فى تويتر إن عناصره استجابت لتقارير عن إطلاق شخص النار على نفسه قرب السياج الشمالى للبيت الأبيض​، مشيرا إلى أن طاقما طبيا يقدم الإسعافات لرجل.

وأوضح الجهاز فى التغريدات، أن حركة السيرة تأثرت سلبا بالحادث مما أدى إلى صعوبة فى حركة المواصلات بمحيط المنطقة، مؤكدًا أنه ما من أنباء عن وقوع إصابات أخرى جراء الحادث الذي يأتي فيما يقوم الرئيس ترامب بزيارة لفلوريدا.

كان مصدر فى جهاز الشرطة السرية الأمريكية قد أعلن الشهر الماضى أن حادث اصطدام الحاجز الأمنى قرب البيت الأبيض لم يكن يستهدف أمن الرئيس الأمريكي، فيما قالت وسائل إعلام إن المقر الرئاسى أغلق لمدة حوالى نصف ساعة من دون وقوع أى إطلاق نار .



تغريدات الجهاز