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فيديو وصور.. بوتين أمام حشد من أنصاره فى ستاد بموسكو: أعدكم بانتصارات مشرفة

السبت، 03 مارس 2018 01:34 م
فيديو وصور.. بوتين أمام حشد من أنصاره فى ستاد بموسكو: أعدكم بانتصارات مشرفة بوتين خلال المؤتمر الجماهيرى فى موسكو





وكالات الأنباء
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تدخل الانتخابات الرئاسية الروسية، مرحلة الذروة فى ضوء استعدادات المتنافسين ليوم الاقتراع يوم 18 مارس الجارى، ويظهر الأمر جليًا فى التحركات المكثفة للرئيس الروسى الحالى فلاديمير بوتين، وهو أكثر المرشحين حظًا لما يلقاه من تأييد حزبى وشعبى جارف، ما يمهد الطريق أمامه لولاية رابعة فى رئاسة الكرملين.

واليوم السبت، كان المرشح الرئاسى فلاديمير بوتين، على موعد مع مؤتمر جماهيرى نظم فى ستاد أوزنيكى، فى العاصمة الروسية، موسكو، بمشاركة عشرات الآلاف من أنصاره، الذين توافدوا على مكان انعقاد المؤتمر حاملين صور "بوتين"، وأعلام روسيا، رافعين لافتات مكتوب عليها شعارات التأييد للقيصر الروسى المتربع على عرش الكرملين، داعين لانتخابه لولاية رابعة لرئاسة روسيا.

ومن جهته، قال فلاديمير بوتين، خلال لقاء أنصاره، اليوم، "فى حال فوزنا بالانتخابات، فإن السنوات الـ10 القادمة ستمضى تحت راية انتصارات مشرفة"، فيما سبق وحذرت رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات الروسية إيلا بامفيلوفا، من زيادة محاولات تشويه سمعة الانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة، لافتة إلى أن ثمة توقعات بوقوع استفزازات داخل لجان الاقتراع.

وقالت بامفيلوفا - فى حوار أذاعته وكالة أنباء "تاس" الروسية، الثلاثاء، "بالنظر إلى المناخ الحالي؛ عندما لا يمر يوم واحد دون أن تُتهم روسيا بارتكاب كل شئ سيئ، فمن المتوقع أن تتصاعد موجة من التشكيك فى الانتخابات وسيتم إنفاق موارد ضخمة من قبل أولئك الذين يجدون ضرورة فى إضعاف بلدنا بأى ثمن".

 

بوتين خلال اللقاء
بوتين خلال اللقاء

 

جانب من المؤتمر الصحفى لبوتين
جانب من المؤتمر الصحفى لبوتين

 

الحشد الجماهيرى لبوتين
الحشد الجماهيرى لبوتين

 

جانب من كلمة بوتين
جانب من كلمة بوتين

 

حديث بوتين لأنصاره
حديث بوتين لأنصاره

 

جانب من حديث بوتين
جانب من حديث بوتين

 


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