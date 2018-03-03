فيديو.. الجيش السورى ينقذ طفلين من الهجمات المسلحة فى الغوطة الشرقية







كتب: محمد الأحمدى - وكالات الأنباء

بث مركز المصالحة الروسى فى سوريا شريط فيديو لتهريب طفلين من الغوطة الشرقية عبر الممر الإنسانى المعلن هناك، بمساعدة من عناصر الجيش السورى بعد توفير غطاء آمن لهما.

وأفاد المركز الروسى بأن التسجيل سلمته وحدات من الجيش السورى ويوثق تهريب الطفلين أمس.

وأكد أن الطفلين سوريان وهما ولد وبنت وتم تهريبهما فى الساعة 12:25 بعد منتصف الليلة الماضية عبر الممر الإنساني، وذلك بعد تأمين عناصر من الجيش السورى نقاط التفتيش ومتابعة تحركاتهما قبل إجلائهما.

وأضاف أن المسلحين، وفور استشعارهم بما يحدث، فتحوا النار من البنادق باتجاه الطفلين وحاولوا اقتناصهما ومنعهما من الفرار.

وجدد المركز الروسى للمصالحة دعوة الجماعات المسلحة إلى وقف قمع المدنيين، وإتاحة خروجهم من الغوطة الشرقية.

وتشهد الغوطة الشرقية فى هذه الأثناء، هدنة إنسانية لمدة 5 ساعات لليوم الخامس على التوالي، الهدف منها تمكين المدنيين من مغادرة مناطق القتال.