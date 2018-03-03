فوز هشام سعودى بـ 2329 صوت مقابل 760 صوت للنقيبة السابقة بالإسكندرية







الإسكندرية - هناء أبو العز

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين فى الإسكندرية، فى جولتها الثانية اليوم الجمعة، فوز هشام سعودى، المرشح على منصب رئيس النقابة الفرعية، ضمن قائمه فى حب مصر على نظيرته سمر شلبى، والتى كانت تتولى المنصب، بحصوله على 2329 صوت مقابل 760 صوت للمهندسة سمر شلبى بمجموع حضور 3168 3089 صوت صحيح وباطل 79 .

وبذلك حصلت قائمة " مهندسون في حب مصر" على جميع المقاعد ما عدا مقعد "ميكانيكا " .

وجرت الإنتخابات علي مقعد نقيب مهندسي مصر، بالإضافة إلى مقعد رئيس النقابة الفرعية بالإسكندرية بالإضافة إلى إختيار 11 من عضو من الأعضاء المكملين.

وسادت حالة من الهدوء في محيط اللجان مع سهولة دخول وخروج الناخبين من وإلى اللجان الإنتخابية، فيما تواجد أعضاء لجنة الانتخابات مع المرشحين والناخبين لتسهيل الإجراءات.