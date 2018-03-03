فوز هشام سعودى بـ 2329 صوت مقابل 760 صوت للنقيبة السابقة بالإسكندرية

فوز هشام سعودى بـ 2329 صوت مقابل 760 صوت للنقيبة السابقة بالإسكندريةالسبت، 03 مارس 2018 12:00 ص
انتخابات المهندسين -ارشيفية
الإسكندرية - هناء أبو العز
إضافة تعليق
أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين فى الإسكندرية، فى جولتها الثانية اليوم الجمعة، فوز هشام سعودى، المرشح على منصب رئيس النقابة الفرعية، ضمن قائمه فى حب مصر على نظيرته سمر شلبى، والتى كانت تتولى المنصب، بحصوله على 2329 صوت مقابل 760 صوت للمهندسة سمر شلبى بمجموع حضور 3168 3089 صوت صحيح وباطل 79 .
وبذلك حصلت قائمة " مهندسون في حب مصر" على جميع المقاعد ما عدا مقعد "ميكانيكا " .
وجرت الإنتخابات علي مقعد نقيب مهندسي مصر، بالإضافة إلى مقعد رئيس النقابة الفرعية بالإسكندرية بالإضافة إلى إختيار 11 من عضو من الأعضاء المكملين.
وسادت حالة من الهدوء في محيط اللجان مع سهولة دخول وخروج الناخبين من وإلى اللجان الإنتخابية، فيما تواجد أعضاء لجنة الانتخابات مع المرشحين والناخبين لتسهيل الإجراءات.
إضافة تعليق
"لف وارجع تانى".. 5 نجوم رحلوا عن الأهلى وعادوا إليه بعد التألق من بوابة أندية أخرى.. أحمد الشيخ من دكة التتش لهداف الدورى.. هشام محمد رحالة بين الأندية.. وأيمن أشرف أساسى فى المنتخب بعد عودته للقلعة الحمراء
صور..النص الحلو من العالم × أسبوع..مكسيكيون يتزوجون الأشجار.. صينيون يقتلون الأرواح الشريرة بالألعاب النارية..مهرجان للفوانيس بتايوان..اكتشاف أقدم وشم بالتاريخ على ذراع مومياء مصرية.. وعرض فساتين الحلوى ببروكسل
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة