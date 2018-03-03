فريد خميس يدعو المستثمرين للتبرع لتنمية سيناء استجابة لدعوة الرئيس

كتب هانى الحوتى تصوير أحمد هندى

دعا رجل الأعمال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أعضاء الاتحاد من مختلف الجمعيات البالغ عددها 57 جمعية للتبرع بأى مبالغ نقدية لصالح صندوق تحيا مصر لتنمية سيناء، استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مضيفا أن الرئيس السيسى رجل وطنى ذو خلفية عسكرية، ولذا فهو يعلم جيدا أهمية تنمية سيناء للقضاء على الإرهاب، والتصدى لمخططات توطين غير المصريين بها أو احتلالها.

وكان محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين، قد قرر زيادة مساهمته وتبرعه لصالح صندوق تحيا مصر لـ20 مليون جنيها بدلا من 10 ملايين جنيه كمساهمة منه فى تنمية سيناء والتى دعا إليها الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ أيام.

وعقد اتحاد جمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس عقد اجتماعا، لمناقشة آخر استعدادات للمشاركة الفعالة فى الانتخابات الرئاسية، وسبل تحفيز المواطنين للمشاركة فى هذا الاستحقاق الكبير، بما يسهم فى تقديم صورة مشرفة للعالم، ويرسم خريطة طريق مصر، لسنوات قادمة.

كما يستعرض الاجتماع الجهود المبذولة فى ملف تنمية سيناء، وتقييم تجربة مساندة الاتحاد للصناعات الحرفية اليدوية بسيناء، ومناقشة تقرير عن المقترحات الخاصة باستثمارات اتحاد المستثمرين فى العاصمة الإدارية الجديدة.