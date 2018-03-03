فرق عمل من البنك الأهلى للشركات لإصدار شهادة أمان المصريين للعمالة المؤقتة







كتب – أحمد يعقوب

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، اليوم السبت، إن مصرفه قرر إرسال فرق عمل تابعة للبنك، إلى الجهات والشركات الكبرى، والتى ترغب فى الشراء الجماعى للعاملين بها، لإصدار شهادة "آمان المصريين" للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود، والتى يبدأ طرحها غدًا الأحد، والتى تطرحها 4 بنوك هى الأهلى ومصر والقاهرة والزراعى المصرى.

وأضاف نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن شبكة فروع البنك الأهلى المصرى والبالغ عددها نحو 420 فرعًا، تغطى كافة محافظات الجمهورية، سوف تبدأ طرح شهادة "آمان المصريين" للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود، بالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة، وهى فئة 500 جنيه، وبحد أقصى 2500 جنيه للفرد الواحد، ومدتها 3 سنوات، بفائدة 16%، وهى شهادة تأمين للعمالة المؤقتة ضد الوفاة، ومتاحة للشريحة العمرية من 18 سنة إلى 59 عامًا، وتخصم قيمة قسط التأمين من 4 إلى 20 جنيهًا على حسب قيمة الشهادة.