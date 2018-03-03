فرق عمل من البنك الأهلى للشركات لإصدار شهادة أمان المصريين للعمالة المؤقتة

فرق عمل من البنك الأهلى للشركات لإصدار شهادة أمان المصريين للعمالة المؤقتةالسبت، 03 مارس 2018 10:15 ص
يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى
كتب – أحمد يعقوب
إضافة تعليق
قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، اليوم السبت، إن مصرفه قرر إرسال فرق عمل تابعة للبنك، إلى الجهات والشركات الكبرى، والتى ترغب فى الشراء الجماعى للعاملين بها، لإصدار شهادة "آمان المصريين" للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود، والتى يبدأ طرحها غدًا الأحد، والتى تطرحها 4 بنوك هى الأهلى ومصر والقاهرة والزراعى المصرى.
وأضاف نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن شبكة فروع البنك الأهلى المصرى والبالغ عددها نحو 420 فرعًا، تغطى كافة محافظات الجمهورية، سوف تبدأ طرح شهادة "آمان المصريين" للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود، بالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة، وهى فئة 500 جنيه، وبحد أقصى 2500 جنيه للفرد الواحد، ومدتها 3 سنوات، بفائدة 16%، وهى شهادة تأمين للعمالة المؤقتة ضد الوفاة، ومتاحة للشريحة العمرية من 18 سنة إلى 59 عامًا، وتخصم قيمة قسط التأمين من 4 إلى 20 جنيهًا على حسب قيمة الشهادة.
إضافة تعليق
هل يتحرك الجيش التركى مجددا للإطاحة بأردوغان؟.. تذمر الجنود بعد سقوط عشرات القتلى والجرحى فى العدوان على عفرين السورية.. ومراقبون دوليون: فاض الكيل بالعسكريين من سياسة الدكتاتور العثمانى بعد فضح استعانته بداعش
"خوخة اليهود" تراث مصرى يضيع فى المحلة.. المعبد يعود لزمن الفاطميين.. الطائفة اليهودية تطالب بإدراجه أثرا.. وزارة الآثار: بدون قيمة.. ماجدة هارون تسعى لتحويله مركزا ثقافيا.. والأهالى يحكون عنه الأساطير
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة