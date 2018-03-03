فايننشال تايمز: شركات السيارات تغازل السعوديات لضمان الاستفادة من السوق الجديد







كتبت رباب فتحى

سلطت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، الضوء على مغازلة شركات السيارات للسعوديات بعد قرار رفع الحظر أواخر العام الماضى على أن يطبق فى يونيو المقبل، وقالت إن موقع أول مدرسة لتعليم القيادة للنساء جذب 165 ألف تسجيل إلكترونى للحصول على دروس خلال 3 أيام فقط الشهر الماضى، مما يعكس زيادة الطلب بين جموع السيدات فى المملكة على شراء السيارات.

وأضافت الصحيفة أن شراء سيارة لطالما كان لحظة ينتظرها الشباب السعودى باعتبارها مؤشرا على النضج، والآن النساء ينتظرن اللحظة نفسها، وكنتيجة لذلك أصبح سوق كامل جديد متاحا بالنسبة لشركات السيارات فى الدولة الغنية بالنفط.

ونقلت الصحيفة عن رنين بخارى، التى تتطلع إلى شراء سيارة: "فكرت فى هذا الأمر كثيرا. كنت اتسائل مثلا: ما هى ميزانيتى لشراء سيارة؟ وكيف ساستخدمها؟". وأضافت أن شركات السيارات الكبرى وتجارها المحليين يقومون بالفعل بتكثيف جهودهم الإعلانية والتسويقية على أمل إغراء العملاء الإناث الجدد فى أكبر سوق سيارات بالشرق الأوسط لتحقيق مبيعات جديدة.

وقال عبد اللطيف جميل موتورز، الموزع المعتمد لمجموعة "تويوتا" اليابانية فى المملكة العربية السعودية: "تخطط تويوتا لتخصيص مساحات من معارضها لجميع الموظفات وإنشاء مراكز اتصال تديرها النساء للتعامل مع الاستفسارات والتمويل."

وقامت جنرال موتورز، التى تبيع شفروليه وGMC فى البلاد، بترقية مديرة الإعلانات وهو سعودية لمساعدة المجموعة على صياغة إعلانات وحملات تتناسب مع الثقافة المحلية لتجنب الإساءة للعملاء المحتملين.

وقال مولي بيك، كبير مسئولى التسويق فى جنرال موتورز فى الشرق الأوسط: "علينا أن نتأكد من أن أى اتصالات لا تتم من خلال عدسة غربية"، حتى أن الشركة تخطط لتخصيص وقت للبيع للنساء فقط.