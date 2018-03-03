غلق المعابر العشوائية غير القانونية للسكة الحديد بمركز الشهداء فى المنوفية

غلق المعابر العشوائية غير القانونية للسكة الحديد بمركز الشهداء فى المنوفيةالسبت، 03 مارس 2018 03:14 م
معبر عشوائى - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
إضافة تعليق
قررت المهندسة هناء عقيلة رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية،تشكيل لجنة لغلق المعابر العشوائية الغير قانونية بجميع أنحاء المدينة والقرى التى يمر بها السكة الحديد بالمركز.
جاء ذلك خلال جولتها بإحدى القرى حيث تبين قيام بعض المواطنين بالمرور على شريط السكة الحديد، الأمر الذى يؤدى إلى تشكل خطورة على حياتهم، وعلى إثرها أمرت بسرعة التنسيق لتشكيل اللجنة المكلفة بالمرور.
وأكدت عقيلة فى بيان أنها خاطبت السكة الحديد لسرعة غلق المعابر العشوائية حيث انها الجهة المختصة بذلك.
إضافة تعليق
هل يتحرك الجيش التركى مجددا للإطاحة بأردوغان؟.. تذمر الجنود بعد سقوط عشرات القتلى والجرحى فى العدوان على عفرين السورية.. ومراقبون دوليون: فاض الكيل بالعسكريين من سياسة الدكتاتور العثمانى بعد فضح استعانته بداعش
"خوخة اليهود" تراث مصرى يضيع فى المحلة.. المعبد يعود لزمن الفاطميين.. الطائفة اليهودية تطالب بإدراجه أثرا.. وزارة الآثار: بدون قيمة.. ماجدة هارون تسعى لتحويله مركزا ثقافيا.. والأهالى يحكون عنه الأساطير
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة