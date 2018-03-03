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غلق المعابر العشوائية غير القانونية للسكة الحديد بمركز الشهداء فى المنوفية

السبت، 03 مارس 2018 03:14 م
غلق المعابر العشوائية غير القانونية للسكة الحديد بمركز الشهداء فى المنوفية معبر عشوائى - أرشيفية





المنوفية _ محمد فتحى
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قررت المهندسة هناء عقيلة رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية،تشكيل لجنة لغلق المعابر العشوائية الغير قانونية بجميع أنحاء المدينة والقرى التى يمر بها السكة الحديد بالمركز.

جاء ذلك خلال جولتها بإحدى القرى حيث تبين قيام بعض المواطنين بالمرور على شريط السكة الحديد، الأمر الذى يؤدى إلى تشكل خطورة على حياتهم، وعلى إثرها أمرت بسرعة التنسيق لتشكيل اللجنة المكلفة بالمرور.

وأكدت عقيلة فى بيان أنها خاطبت السكة الحديد لسرعة غلق المعابر العشوائية حيث انها الجهة المختصة بذلك.

 


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