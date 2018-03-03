عقد جمعية عمومية لاتحاد المستثمرين 15 أبريل لاعتماد الحساب الختامى لـ2016 و2017







كتب هانى الحوتى تصوير أحمد هندى

أعلن الدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، عن عقد الجمعية العامة العادية للاتحاد يوم 15 إبريل المقبل لمناقشة تقرير نشاط مجلس الإدارة عن عام 2017، واعتماد الحساب الختامى لميزانية عامى 2016 و 2017، ومناقشة مشروع الموازنة التقديرية لعام 2018، كما سيتم تعيين محاسب قانونى.

كما استعرض شعبان، خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد المستثمرين مساء اليوم السبت، مشروع إنشاء حى للمستثمرين بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أنه إن الاتحاد أرسل خطابات إلى أعضائه من جمعيات المستثمرين، للتعرف على مساحات الأراضى التى يرغبون فى حجزها بحى المستثمرين المزمع إنشائه بالعاصمة الإدارية الجديدة، لجمع إجمالى الطلبات والتقدم بطلب تخصيص لشركة العاصمة الإدارية، وتقدمت عدد كبير من الجمعيات بطلب حجز مساحات مختلفة.

وأضاف شعبان، لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم حصر إجمالى المساحة المطلوبة عقب انتهاء فترة طلب التخصيص يوم الأربعاء المقبل، على أن يتم عرض إجمالى الطلبات خلال اجتماع مجلس الإدارة يوم السبت المقبل، متوقعا أن تتراوح إجمالى المساحة وفقا للطلبات الأولية بين 60 إلى 100 فدان.

وذكر شعبان، أن الاتحاد استقر على إنشاء شركة من الراغبين فى الحجز بمشروع حى المستثمرين بالعاصمة الإدارية لإنشاء المشروع، وذلك لسرعة تنفيذه بالإضافة إلى تنفيذه بجودة عالمية تتوافق مع المشروع ورغبة الحاجزين، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء بناء على دراسة أعدها المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال للمشروع.