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عامل يقتل تاجر حبوب لسرقة 5 آلاف جنيه ومحمول ويلقى جثته بالقمامة فى المرج

السبت، 03 مارس 2018 10:50 ص
عامل يقتل تاجر حبوب لسرقة 5 آلاف جنيه ومحمول ويلقى جثته بالقمامة فى المرج جثة - أرشيفية





كتب ــ كريم صبحى
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ألقت أجهزة الأمن القبض على عامل قتل تاجر حبوب، بطعنه بمطواة لسرقة 5 آلاف جنيه منه، وألقى بجثته فى صندوق قمامة بمنطقة المرج، وتولت النيابة التحقيق.
 
البداية بتلقى  المقدم محمد رضوان رئيس مباحث قسم شرطة المرج، بلاغا بالعثور على جثة شخص داخل "برميل قمامة" فى منطقة المرج الجديدة.
 
انتقل الرائد أحمد المغازى معاون المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات أن الجثة لتاجر حبوب  "علاء م" 60 سنة وبه طعنات متفرقة من جسده.
 
وتمكن فريق البحث من الوصول الى الجانى وتبين أن وراء الواقعة "عطية" عامل، استقل مع المجنى عليه سيارة أجرة "ميكروباص" ولاحظ أن المتهم بحوزته مبالغ مالية أثناء دفعه الأجرة فقرر سرقته.
 
وكشفت التحريات أن المتهم نزل من السيارة مع المجنى عليه وتتبعه ثم استغل سيره فى  شارع خالٍ من المارة، وأشهر فى وجهه السلاح الأبيض وطلب منه إبراز الأموال والهاتف المحمول، إلا أن المجنى عليه رفض طلبه وقاومه فطعنه المتهم بالمطواة واستولى منه على 5 آلاف وهاتف محمول ثم ألقى بجثته فى برميل قمامة وفر هاربا، وتمكن النقيب عمرو المغربل معاون المباحث من القبض عليه وإحالته للنيابة التى باشرت التحقيقات.
 

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