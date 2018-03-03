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عاطل يشنق نفسه داخل منزله بسبب خلافات الزوجية بالمنيا

السبت، 03 مارس 2018 06:29 م
عاطل يشنق نفسه داخل منزله بسبب خلافات الزوجية بالمنيا اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب مدير أمن المنيا





المنيا- حسن عبد الغفار
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تخلص عاطل من حياته بشنق نفسه بحبل لمروره بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات زوجية بمحافظة المنيا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
وتلقى اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب مدير أمن المنيا إخطارًا من العميد الدكتور منتصر عويضة مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا يفيد بانتحار "سراج م. ع" 42 سنة عاطل مقيم بالمنيا.
 
وانتقل على الفور لمعاينة محل الواقعة العقيد أحمد عارف مأمور بندر شرطة المنيا، والمقدم عمرو حسن رئيس مباحث بندر المنيا، والرائد أحمد حسانين معاون أول مباحث بندر المنيا وفريق البحث الجنائى، حيث أشارت التحريات إلى أن الواقعة انتحار بسبب خلافات زوجية.
 
وأفاد تقرير الدكتور هانى اسحق شحاته مفتش صحة المنيا حدوث الوفاة بسبب إسفكسيا الشنق، ما أدى لفشل حاد فى التنفس مع وجود آثار الحبل الخانق أعلى العنق، ما يشير إلى أن الواقعة انتحار ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة، والجثة تحت تصرفات النيابة العامة بمشرحة مستشفي المنيا العام.

 


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