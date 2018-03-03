ضبط 19 قضية مخدرات و7 أسلحة نارية وتنفيذ 320 حكما فى حملة بالجيزة







كتب بهجت أبو ضيف

واصلت قوات أمن الجيزة، حملاتها الأمنية، لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وضبط تجار المواد المخدرة والأسلحة النارية، حيث تمكن رجال المباحث خلال حملة استهدفت عدة مناطق بالمحافظة، منها المنطقة الأثرية بالهرم، وقطاع أكتوبر، من ضبط 19 قضية مخدرات، و7 أسلحة نارية، بالإضافة إلى تنفيذ 320 حكما قضائيا.

كما استهدفت الحملة إزالة الإشغالات التى تعوق حركة السير، حيث تم تحرير 465 مخالفة تعدى وإشغال طريق، وتحرير 74 قضية تموينية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.