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ضبط مدرس بالغردقة يدير منزله للأعمال المنافية للآداب

السبت، 03 مارس 2018 10:32 ص
ضبط مدرس بالغردقة يدير منزله للأعمال المنافية للآداب ضبط متهم - أرشيفية





البحر الأحمر - عماد عرفة
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تمكنت مباحث الآداب بالبحر الأحمر من ضبط مدرس بالغردقة يدير منزله للأعمال المنافية للآداب، وبداخله ساقطة تُمارس الرذيلة مع عامل، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

 

وردت معلومات لضباط مباحث قسم حماية الآداب العامة بالمديرية، مفادها قيام المدعو "رأفت.ا" مدرس مقيم بمنطقة الإيواء، خلف مستشفى البحر الأحمر، والسابق اتهامه فى القضية رقم 373/ 2007 جنح قسم سفاجا "مشاجرة" بإدارة مسكنه لممارسة الأعمال المنافية للآداب، بمقابل أجر مادى، وكذا تسهيل واستقطاب النسوة الساقطات، وتقديمهن للرجال راغبى المتعة الجنسية المحرمة، ليتحصل منهن على مبالغ ماليه يتقاسمها معهن.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد شريف خليل والنقيب محمد حسام ضباط مباحث قسم حماية الآداب، من ضبطه والمدعوة "ندى.ع" مقيمة حى مجاهد الدهار، قسم ثان الغردقة، والسابق اتهامها فى 3 قضايا "سرقة مسكن، تحريض على فسق" حال ممارستها الدعارة مع عامل ومقيم دندرة مركز قنا، وذلك بالشقة سالفة الذكر مقابل أجر مادى وقدره 600 جنيه يتقاسمه المتهم الأول مع الثانية.

 

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بارتكابهم الواقعة، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 9003 جنح قسم أول الغردقة لسنة 2017 وأخطرت النيابة العام.


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