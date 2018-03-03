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ضبط عامل بالمرج خطف ابن شقيق زوجته لإجبارها على التنازل عن قضايا ضده

السبت، 03 مارس 2018 05:36 م
ضبط عامل بالمرج خطف ابن شقيق زوجته لإجبارها على التنازل عن قضايا ضده خطف طفل - أرشيفية





كتب كريم صبحى
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لم يجد عامل بالمرج وسيلة للانتقام من زوجته التى تهدده بحبسه بسبب إيصالات أمانة حررها لها، إلا خطف ابن شقيقها وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، لابتزاز زوجته وإجبارها على التنازل عن القضايا، حتى تمكن الأمن من القبض على المتهم، وتحرير المجنى عليه، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة المرج، بلاغا من مواطن أفاد فيه باختطاف ابنه على يد مجهول واختفائه ولا يعلم مكانه، فتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، حيث تبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة زوج شقيقته الذى كان على خلافات أسرية معها.

وكشفت التحقيقات أن المتهم "جرجس ع" صادر ضده أحكام قضائية بالحبس فى قضايا رفعتها ضده زوجته، بسبب توقيعه على إيصالات أمانة، حيث قرر المتهم الانتقام من زوجته التى تهدده بتنفيذ أحكام الحبس ضده، بأنه خطط مع بلطجية استأجرهم لخطف المجنى عليه ابن شقيق زوجته من أمام منزله مقابل حصولهم على أموال، حيث تم اقتياده إلى مكان مهجور بمنطقة المرج، وأجبر المجنى عليه "مينا ا" على توقيع إيصالات أمانة تحت التهديد، واتصل هاتفيا بزوجته وأخبرها بحصوله على توقيع ابن شقيقها على إيصالات أمانة على بياض، وهددها فى حالة عدم التنازل عن الدعاوى التى رفعتها ضده فى المحاكم سيقدم إيصالات الأمانة التى وقعها له ابن شقيقها إلى النيابة.

اتفق رجال المباحث مع زوجة المتهم على استدراجه فى المحادثات الهاتفية، وأن تظهر له الموافقة على التنازل عن القضايا التى رفعتها ضده فى المحاكم مقابل تحرير ابن شقيقها، وعدم تقديم إيصالات الأمانة التى حصل عليها من ابن شقيقها، وتمكن رجال المباحث من تحرير المجنى عليه، والقبض على المتهم وإحالته لنيابة المرج برئاسة المستشار أحمد شديد للتحقيق.


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