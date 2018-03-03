video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 04 مارس 2018 12:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط عاطل بتهمة الإتجار فى العملة الأجنبية بالسوق السوداء بقنا

السبت، 03 مارس 2018 07:31 م
ضبط عاطل بتهمة الإتجار فى العملة الأجنبية بالسوق السوداء بقنا اللواء علاء العياط مدير أمن قنا





قنا- هند المغربى - وائل محمد
إضافة تعليق

ألقت أجهزة الأمن بقنا، بالتنسيق مع مكافحة جرائم الأموال العامة القبض على عاطل لاتهامه بالإتجار فى العملة الأجنبية خلال كمين أمنى بقرية العويضات بمركز قفط شمال محافظة قنا.

وكان اللواء علاء العياط مدير أمن قنا قد تلقى إخطارًا من اللواء أشرف رياض مدير مباحث قنا، يفيد ضبط "عبد الغفار.د" 22 سنة بممارسة نشاطة الإجرامى فى العملة الأجنبية، وبحوزته 2.300 دولار أمريكى، و325 جنيه مصرى وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات، وممارسة التجارة فى النقد الأجنبى دون ترخيص، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.


 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تنفيذ 30 قرار إزالة تعديات على الأراضى الزراعية ونهر النيل فى قنا

اخبار مصر

قنا اليوم

حملة امنية

اخبار محافظات

السوق السوداء

العملة الاجنبية



لا تفوتك
السيسى يؤكد تطلع مصر لزيادة حجم أنشطة "هواوي" العالمية

السيسى يؤكد تطلع مصر لزيادة حجم أنشطة "هواوي" العالمية

نقيب الفلاحين: مصر فى حالة حرب وتستدعى الجندى عبد الفتاح السيسى لقيادتها (صور)

نقيب الفلاحين: مصر فى حالة حرب وتستدعى الجندى عبد الفتاح السيسى لقيادتها (صور)

حيثيات "الدستورية العليا" بشأن صحة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.. المحكمة: جميع الأحكام القضائية جاءت عدوانا على اختصاص البرلمان.. وتؤكد: توقيع ممثل الدولة على الاتفاقية من الأعمال السيادية

حيثيات "الدستورية العليا" بشأن صحة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.. المحكمة: جميع الأحكام القضائية جاءت عدوانا على اختصاص البرلمان.. وتؤكد: توقيع ممثل الدولة على الاتفاقية من الأعمال السيادية

النقابات تنظم مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسى.. نقيب المعلمين: محاولات أهل الشر لطمس إنجازاته لن تنجح.. و"العلاج الطبيعى": انتشل مصر من الغرق وأعادها للريادة.. "الزراعيين": حقق مشروعات عملاقة وبادرنا بميلون توكيل

النقابات تنظم مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسى.. نقيب المعلمين: محاولات أهل الشر لطمس إنجازاته لن تنجح.. و"العلاج الطبيعى": انتشل مصر من الغرق وأعادها للريادة.. "الزراعيين": حقق مشروعات عملاقة وبادرنا بميلون توكيل

أم تجنى أرباحا من بيع حليبها للاعبى كمال الأجسام بقبرص

أم تجنى أرباحا من بيع حليبها للاعبى كمال الأجسام بقبرص

7 دقائق لا تفوتك من المتعة لسحر محمد صلاح مع ليفربول.. فيديو

7 دقائق لا تفوتك من المتعة لسحر محمد صلاح مع ليفربول.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة