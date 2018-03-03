ضبط عاطل بتهمة الإتجار فى العملة الأجنبية بالسوق السوداء بقنا







قنا- هند المغربى - وائل محمد

ألقت أجهزة الأمن بقنا، بالتنسيق مع مكافحة جرائم الأموال العامة القبض على عاطل لاتهامه بالإتجار فى العملة الأجنبية خلال كمين أمنى بقرية العويضات بمركز قفط شمال محافظة قنا.



وكان اللواء علاء العياط مدير أمن قنا قد تلقى إخطارًا من اللواء أشرف رياض مدير مباحث قنا، يفيد ضبط "عبد الغفار.د" 22 سنة بممارسة نشاطة الإجرامى فى العملة الأجنبية، وبحوزته 2.300 دولار أمريكى، و325 جنيه مصرى وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات، وممارسة التجارة فى النقد الأجنبى دون ترخيص، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.





