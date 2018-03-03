ضبط أخطر تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة فى البحيرة







البحيرة - جمال ابو الفضل - ناصر جودة

تمكن ضباط المباحث بالبحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، اليوم السبت، من ضبط أخطر تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بنطاق مركز كوم حمادة وبحوزتهم طربتين لمخدر الحشيش.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة كوم حمادة مفادها قيام كل من: "كريم ه ع" 19 سنة عاطل، و"محمد س ع" 27 سنة عاطل، و"محمد إ م" 31 سنة تاجر طيور، و"أمين م أ" 27 سنة عاطل، و"أحمد س ج" 17 سنة عاطل، و"سعيد ع م" 17 سنة عاطل، وجميعهم مقيمين بقرية الطود بدائرة المركز، بتكوين تشكيل عصابى تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، متخذين من مدينة كوم حمادة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بأماكن ترددهم بعدة مأموريات، أسفرت عن ضبطهم حال مزاولتهم نشاطهم الإجرامي بمدينة كوم حمادة، وبحوزتهم 2 طربة لمخدر الحشيش تزن حوالي 500 جرام، و42 قطعة كبيرة الحجم لمخدر الحشيش تزن حوالى 250 جراما، و33 قرصا مخدرا، وبندقية خرطوش عيار 12، وفرد خرطوش عيار 16 وطلقات نارية لذات العيار.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والسلاحين الأبيض بقصد تقطيع المواد المخدرة والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف المحمولة "للاتصال بعملائهم"، وأضاف الأول بحيازته للبندقية الخرطوش والثانى بحيازته للفرد الخرطوش بقصد الدفاع، وتحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة.

كما تمكن ضباط المباحث بالبحيرة، من ضبط هارب من تنفيذ حكم بالسجن المؤبد بحملة أمنية لضبط الخارجين علي القانون.