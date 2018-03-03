ضاحي يتفوق فى انتخابات مقعد نقيب مهندسين مصر ببنى سويف

ضاحي يتفوق فى انتخابات مقعد نقيب مهندسين مصر ببنى سويفالسبت، 03 مارس 2018 12:49 ص
المهندس هانى ضاحى وزير النقل الاسبق
بنى سويف :هانى فتحى
إضافة تعليق
أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات إختيار نقيب مهندسين مصر، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة،عن حصول المهندس هانى ضاحى على 139 صوتا، والمهندس طارق النبراوي على 123 صوتا، والمهندس حنفي عبد الخالق أبو زيد على 98 صوتا.
وأشارت اللجنة إلى أن إجمالى عدد الحضور 378، وبلغت الأصوات الصحيحة 365 صوتا، و13 صوتا باطلا.
إضافة تعليق
"لف وارجع تانى".. 5 نجوم رحلوا عن الأهلى وعادوا إليه بعد التألق من بوابة أندية أخرى.. أحمد الشيخ من دكة التتش لهداف الدورى.. هشام محمد رحالة بين الأندية.. وأيمن أشرف أساسى فى المنتخب بعد عودته للقلعة الحمراء
صور..النص الحلو من العالم × أسبوع..مكسيكيون يتزوجون الأشجار.. صينيون يقتلون الأرواح الشريرة بالألعاب النارية..مهرجان للفوانيس بتايوان..اكتشاف أقدم وشم بالتاريخ على ذراع مومياء مصرية.. وعرض فساتين الحلوى ببروكسل
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة