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ضاحي يتفوق فى انتخابات مقعد نقيب مهندسين مصر ببنى سويف

السبت، 03 مارس 2018 12:49 ص
ضاحي يتفوق فى انتخابات مقعد نقيب مهندسين مصر ببنى سويف المهندس هانى ضاحى وزير النقل الاسبق





بنى سويف :هانى فتحى
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أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات إختيار نقيب مهندسين مصر، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة،عن حصول المهندس هانى ضاحى على 139 صوتا، والمهندس طارق النبراوي على 123 صوتا، والمهندس حنفي عبد الخالق أبو زيد على 98 صوتا.
 
وأشارت اللجنة إلى أن إجمالى عدد الحضور 378، وبلغت الأصوات الصحيحة 365 صوتا، و13 صوتا باطلا.
 
 

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