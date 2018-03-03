صياد يعثر على طفلة حديثة الولادة بجوار عشة فى المنوفية







المنوفية - محمود شاكر

عثر صياد على طفلة حديثة الولادة، بجوار عشة على طريق جنزور كفر طنبدى بدائرة مركز شبين الكوم، بمحافظة المنوفية .

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطاراً من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بتقدم "م ا ب ع" صياد، ومقيم دائرة مركز شبين الكوم، ببلاغ يفيد بعثوره على طفلة حديث الولادة بجوارعشة على ساحل ترعة القاصد على طريق جنزور كفر طنبدى دائرة المركز .

بالانتقال والفحص تبين أن الطفلة حديثة الولادة، مربوطة الحبل السرى، ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرة، وتم إيداع الطفلة حضانة مستشفى شبين الكوم التعليمى، والحالة العامة جيدة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.