صور.. وزير خارجية البرازيل يزور القدس بعد رام الله







رويترز

زار وزير خارجية البرازيل ألويسيو نونيس فيريرا، اليوم السبت، القدس بعد زيارته الضفة الغريبة، حيث حرص على دخول قبة الصخرة بحضور مسئولين فلسطينيين.

ووضع وزير الخارجية البرازيلى، فى وقت سابق، إكليلاً من الزهور على قبر الشهيد الرئيس الراحل ياسر عرفات أبو عمار فى مقر المقاطعة بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وزار " نونيس فيريرا"، متحف ياسر عرفات، فى مستهل زيارته لفلسطين، كان فى استقبال مدير عام مؤسسة ياسر عرفات، أحمد صبح ومدير المتحف محمد حلايقة.

ورافق الوزير الضيف كل من سفير البرازيل فى فلسطين وسفير فلسطين فى البرازيل ووكيل وزارة الخارجية تيسير جرادات.



وزير خارجية البرازيل



وزير خارجية البرازيل داخل قبة الصخرة