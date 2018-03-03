صور.. مظاهرة حاشدة ببرلين احتجاجا على القصف التركى فى عفرين السورية







كتب محمد سعودى – تصوير أ ف ب

نظم الأكراد فى العاصمة الألمانية "برلين"، مظاهرة حاشدة احتجاجا على الهجوم التركى على مدينة عفرين السورية، وذلك قبل زيارة وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو إلى المانيا.

ورفع المتظاهرون الأكرد صورا لضحايا القصف التركى على عفرين، منددين بالهجوم العسكرى التركى على المدينة السورية، رافعين صورة تشير إلى أن تعاون وزير الخارجية الألمانى سيجمار غابرييل مع نظيره التركى.

وفى وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام سورية، أن المدفعية التركية واصلت قصفها، اليوم السبت، على منطقة عفرين شمالى سوريا.

وأوضحت (الوكالة) السورية أن القصف على منطقة عفرين أسفر عن وقوع 20 شخصا بين قتيل وجريح .

وكانت مصادر سورية أشارت فى وقت سابق إلى أن المدفعية التركية جددت قصفها على مناطق فى ريف جندريس، ووقعت اشتباكات بين القوات التركية والفصائل الموالية لها من جهة وبين الوحدات الكردية من جهة أخرى، وذلك على محاور عدة فى القطاع الغربى والشمال الغربى من ريف عفرين"، مشيرة إلى تضارب الأنباء بشأن سيطرة القوات التركية على بلدة "راجو" الاستراتيجية.



الأكراد فى ألمانيا



جانب من الاحتجاجات



جانب من المظاهرة



رفع الأعلام فى المظاهرة



متظاهر يرفع صورة لضحايا عفرين



مظاهرة حاشدة ببرلين احتجاجا على القصف التركى فى عفرين السورية