صور .. محافظ الغربية يلتقى وفد المركز المصرى الدولى للزراعة







الغربية محمد طارق

استقبل اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية وفد المركز الدولى للزراعة لبرنامج تمكين المرأه الريفية بالقاعه الكبرى بديوان عام المحافظة.

وحضر 33 سيدة من أعضاء المركز من المتخصصين فى البرنامج من دول قارة أفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية للتعرف على الدور التى تقوم به محافظة الغربية من الأنشطة التنموية فى مجال تمكين المرأة الريفية وكيفية تنفيذ المشروعات الصغيرة التى تساعدها على تحسين مستوى المعيشة وتأهيلها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

ويهدف المركز إلى إبراز كافه الجهود البحثية والعلمية لقطاعات الزراعة على تعددها وكذلك مجالات تطبيقها ومدى ما تعكسه تلك الجهود من وجود سياسة واضحة تعتمد بشكل أساسى على ماتقدمه العلوم الحديثة من تقنيات تسهم بدورها فى أحداث طفرات وقفزات فى مجال التنمية الاقتصادية والزراعية بشكل خاص.

وفى البداية رحب محافظ الغربية بالوفد وأكد على أن دور المرأه فعال فى محافظة الغربية وأن العام الماضى كان عام المرأه وأن مصر يوجد بها 6 حقائب وزارية تتولاها سيدات وكذا المجلس القومى للمرأه الذى يتولى شئون المرأه بالمحافظة بالتنسيق مع المرأه المصرية، مشيرا إلى أن المرأه المصرية لها نفس الحقوق والوجبات كالرجل فى كافه النواحى الحياتية وأنها شريك أساسى للتنمية فى مصر فهى الطبيبة والمهندسة وأستاذة الجامعة والمعلمة، كما أكد على أن المرأه المصرية تعمل فى مجالات صعبة كالرجل مثل القوات المسلحة والشرطة.

كما أكد محافظ الغربية أيضا أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالمرأه المصرية وتحرص على الدعم المالى لرعاية المرأه المعيلة من خلال برنامج تكافل وكرامه التابع للتضامن الاجتماعى وكذا أيضا تقديم قروض بفائدة بسيطة ومتناقصة من خلال برنامج مشروعك وأن الدولة تكن للمرأة كل تقدير واحترام فهى الجدة والأم والزوجه والابنه وأن الدولة أعطت للمرأه حقوقها فى الانتخابات فهى عضو فى البرلمان ولها نسبه محددة بالقانون.

وخلال حديث محافظ الغربية مع الوفد أكد أن المرأة المصرية الريفية تساهم وتشارك الرجل فى التنمية سواء زراعية أو اجتماعية وهى أيضا شريك أساسى فى صنع القرار والتى تخص أمور منزلها والمشاركة الفعاله والأخذ برأيها فى الأمور المهمه والمصيرية.

ونحن ننظر إلى المرأه المصرية باعتبارها وزيرة الاقتصاد والمالية والداخلية ومسئولة الأمن فهى التى تقوم بالرعاية الشاملة لجميع أمور بيتها وأولادها.

وفى نهاية اللقاء أشار محافظ الغربية إلى أن الشعب المصرى له عادات وتقاليد فيها احترام متبادل بين الرجل والمرأه وعاداتنا تحث على احترام المرأه فى بيتها وكذا فى الشوارع المصرية وعبر المحافظ عن سعادته بزيارتهم لمحافظة الغربية ووجودهم الان بالديوان العام، ثم قدم الوفد الشكر على حفاوة الاستقبال وأكدوا على أنهم سعداء بزيارة محافظة الغربية وأنهم سيعملون على تطبيق تجربة المرأه المصرية ببلادهم، ثم تم أخذ الصور التذكارية مع اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية.



محافظ الغربية يلتقى وفد المركز المصرى الدولى للزراعة



محافظ الغربية يلتقى وفد المركز المصرى الدولى للزراعة



محافظ الغربية يلتقى وفد المركز المصرى الدولى للزراعة



محافظ الغربية يلتقى وفد المركز المصرى الدولى للزراعة