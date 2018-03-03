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صور.. محافظ الغربية يستقبل وفد أكاديمية العلوم الاقتصادية فى بوخاريست برومانيا

السبت، 03 مارس 2018 02:25 م
صور.. محافظ الغربية يستقبل وفد أكاديمية العلوم الاقتصادية فى بوخاريست برومانيا وفد أكاديمية العلوم الاقتصادية فى بوخاريست





الغربيه - محمد طارق
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استقبل اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، بمكتبه بالديوان العام وفد من أكاديمية العلوم الاقتصادية فى بوخاريست برومانيا لتطبيق بروتوكول التعاون بين الأكاديمية والمعهد العالى للحاسبات والمعلومات وتكنولوجيا الإدارة ويهدف إلى تبادل الخبرات والبحوث وكذا تبادل الطلبة لزيادة الخبرات المعلوماتية والبحثية للبلدين والتوصل إلى أحدث ما توصل إليه العلم.

وقالت المحافظة فى بيان إن ذلك جاء بحضور اللواء محمد نعيم محافظ الغربية السابق والدكتور سعد نصار محافظ الفيوم السابق والدكتور فاروق التلاوى محافظ البحيرة السابق والدكتور أحمد خميس عميد المعهد العالى للحاسبات والمعلومات وتكنولوجيا الإدارة.

وفى نهاية اللقاء أهدى محافظ الغربية درع المحافظة لرئيس الوفد الرومانى هدية تذكارية من المحافظة.

 

 

محافظ الغربية يستقبل وفد أكاديمية العلوم الاقتصادية (1)
محافظ الغربية يستقبل وفد أكاديمية العلوم الاقتصادية

 

محافظ الغربية يستقبل وفد أكاديمية العلوم الاقتصادية (2)
محافظ الغربية يستقبل وفد أكاديمية العلوم الاقتصادية

 

محافظ الغربية يستقبل وفد أكاديمية العلوم الاقتصادية (4)
محافظ الغربية يستقبل وفد أكاديمية العلوم الاقتصادية 

 

محافظ الغربية يستقبل وفد أكاديمية العلوم الاقتصادية (5)
محافظ الغربية يستقبل وفد أكاديمية العلوم الاقتصادية

 

محافظ الغربية يستقبل وفد أكاديمية العلوم الاقتصادية (6)
محافظ الغربية يستقبل وفد أكاديمية العلوم الاقتصادية

 

محافظ الغربية يستقبل وفد أكاديمية العلوم الاقتصادية (8)
محافظ الغربية يستقبل وفد أكاديمية العلوم الاقتصادية 

 

محافظ الغربية يستقبل وفد أكاديمية العلوم الاقتصادية (9)
محافظ الغربية يستقبل وفد أكاديمية العلوم الاقتصادية

 

محافظ الغربية يستقبل وفد أكاديمية العلوم الاقتصادية (10)
محافظ الغربية يستقبل وفد أكاديمية العلوم الاقتصادية

 

 


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