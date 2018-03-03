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صور .. محافظ الإسكندرية يفتتح تمثال أحمد زويل تخليدا لذكراه

السبت، 03 مارس 2018 02:21 م
صور .. محافظ الإسكندرية يفتتح تمثال أحمد زويل تخليدا لذكراه محافظ الإسكندرية يفتتح تمثال أحمد زويل





الإسكندرية جاكلين منير
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إفتتح الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم تمثال العالم الدكتور أحمد زويل بميدان أحمد زويل، أحد رموز جامعة الإسكندرية والحائز على جائزة نوبل فى الكيمياء و ذلك تخليدا لإسم العالم المصرى الجليل بمنطقة وابور المياه التابعة لحى وسط، و بحضور شيقيتة نانا زويل.

وأكد المحافظ فى بيان أن هذا التمثال يعتبر تخليدا لذكرى عالم مصرى جليل وهب حياته للعلم ورفع اسم بلاده عاليا، كما أنه أهداء من محافظة الإسكندرية لأسرة العالم الجليل ومحبيه وللشعب المصري، و تخليدا لاسم واحد من أهم قامات مصر وعلمائها الأجلاء.

وأوضح سلطان أن المحافظة قامت بالتنسيق مع كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور يحى مصطفى عميد الكلية لتصميم ونحت تمثال متقن يليق بتخليد اسم الدكتور زويل ذلك العالم الكبير والحاصل على جائزه نوبل فى الكمياء ومؤسس جامعة زويل.

والتمثال هو تمثال نصفى للعالم أحمد زويل ضعف الحجم الطبيعى مستقر على قاعدة من الجرانيت على واجهته الأمامية ميدالية لجائزة نوبل وهو من تصميم  الدكتور سعيد بدر رئيس قسم النحت بكلية فنون جميله جامعة الإسكندرية، كما أن التمثال مصنوع من مواد تحاكى خامة البرنز و ارتفاعه الكلى 3 متر و40 سم  وارتفاع القاعدة 2 متر و 20 سم أما ارتفاع التمثال 1 متر و 20 سم وقد بدأ تنفيذه فى منتصف شهر يناير 2018 .

 

محافظ الإسكندرية يفتتح تمثال أحمد زويل (1)
محافظ الإسكندرية يفتتح تمثال أحمد زويل

 

محافظ الإسكندرية يفتتح تمثال أحمد زويل (2)
محافظ الإسكندرية يفتتح تمثال أحمد زويل

 

محافظ الإسكندرية يفتتح تمثال أحمد زويل (3)
محافظ الإسكندرية يفتتح تمثال أحمد زويل 

 

محافظ الإسكندرية يفتتح تمثال أحمد زويل (4)
محافظ الإسكندرية يفتتح تمثال أحمد زويل

 

محافظ الإسكندرية يفتتح تمثال أحمد زويل (5)
محافظ الإسكندرية يفتتح تمثال أحمد زويل

 

محافظ الإسكندرية يفتتح تمثال أحمد زويل (6)
محافظ الإسكندرية يفتتح تمثال أحمد زويل

 

محافظ الإسكندرية يفتتح تمثال أحمد زويل (7)
محافظ الإسكندرية يفتتح تمثال أحمد زويل

 

محافظ الإسكندرية يفتتح تمثال أحمد زويل (8)
محافظ الإسكندرية يفتتح تمثال أحمد زويل

 

محافظ الإسكندرية يفتتح تمثال أحمد زويل (9)
محافظ الإسكندرية يفتتح تمثال أحمد زويل

 

 

 


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