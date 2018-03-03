صور.. مؤتمر للنائب أحمد إدريس بالأقصر لدعم الرئيس بحضور خالد الغندور وإيهاب توفيق







الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة الأقصر، مساء الجمعة، فعاليات مؤتمر ثانى لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إنتخابات رئاسة الجمهورية، وذلك برعاية النائ بأحمد إدريس عضو البرلمان عن دائرة بندر الأقصر، بقرية سيدى المنصورى بوسط مدينة الأقصر.

حضر فعاليات المؤتمر كل من الدكتور مدحت العدل، والفنان إيهاب توفيق، والكابتن خالد الغندور، و الفنانة عفاف شعيب، ووزير الخارجية الأسبق محمد العرابى، والدكتور زين السادات، والشيخ محمد الرملى إبن مدينة الأقصر، والنائب عبد الرازق الزنط، وعدد من قيادات الأزهر والكنيسة، والشخصيات العامة ورجال السياسة والإعلام والفن، ورموز القبائل والعمد والمشايخ بالمحافظة.

وفى كلمته بالمؤتمر أكد الدكتور مدحت العدل، أنهم حضروا للمؤتمر لدعم الرجل الذى وضع نفسه فى وجه المدفع وحافظ على مصر وحماها من المخططات الإرهابي، وبدأ فى بناء مصر الحديثة التى إنطلقت فى عهد محمد على وحاول الجميع الإنقضاض عليها ولكنها نجحت فى البداية بعهد محمد على ثم فى عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، وحالياً بعهد الرئيس السيسي، وجميعها محاولات لإنقاذ مصر من الظلام ونفق الظلام من المخططات الخارجية ضد مصر.

وأضاف الدكتور مدحت العدل، أن الرئيس السيسى ناجح بكل قوة فى الإنتخابات، ولكن نزول المواطنين للصناديق يعتبر رسالة نجاح وديمقراطية ومحبة أمام العالم أجمع، فعلى كل مواطن ضرورة أن يتحرك بكل قوة فى 26 و27 و28 مارس الجارى للصناديق، وقال: "تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".

أما الفنان إيهاب توفيق، فقد أشعل الحفل بأغنية "تسلم الأيادى"، وأكد أن يحب مدينة الأقصر مصنع الرجل وأرض الطيبة، مطالباً الجميع بالنزول للصناديق فى الإنتخابات الرئاسية للتأكيد على أن مصر تسير فى الطريق الصحيح من التنمية والديمقراطية والنجاح على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتحدثت الفنانة عفاف شعيب، مؤكدةً على أن الظروف التى مرت بها مصر فى ظل التحديات التى كانت ستؤدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية فى مصر لولا تدخل الجيش والشرطة وحكمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وطالبت الجماهير بالخروج لأدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية حتى نصدر للعالم الصورة الحقيقية عن مصر الحضارة.

أما الشيخ محمد الرملى أمين عام بيت العائلة بالأقصر وعضو الرابطة العالمية للأزهر الشريف، أن أهل الأقصر يرحبون بضيوفهم الكرام من نجوم الفن والسياسة والرياضة، ويعلنونها جميعاً أن الجميع مع ذلك الرجل القوى الأمين الحفيظ العليم، كما ورد فى القرآن الكريم للذين إختاروا القيادة، وأبناء مصر يؤيدونه لدورة جديدة حيث أنه حقق المعادلة التى لولاه لما كانت وأنقذ الجيش المصرى من محاولات الإرهاب، فالجيش المصرى هو الوحيد الواقف بكل قوة حالياً.

أما الكابتن خالد الغندور، فقد أكد بان مصر قوية ومرت الأمور بها بسلام وستمر دوماً لأن الله يحمى مصر، حيث ان كل مواطن يتوجه لصندوق الإنتخابات يقوم بذلك حباً فى بلده، للتأكيد على حب مصر وحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأقول للجميع: "دع الأمور تجرى فى أعنتها ولا تبيتن إلا خالى البالى ما بين طرفه عين وإنتباهتها يغير الله من حال إلى حال"، وإن شاء الله مصر ستتغير لكل الخير.



مؤتمر للنائب أحمد إدريس بالأقصر لدعم الرئيس بحضور مدحت العدل وخالد الغندور وإيهاب توفيق



جانب من فعاليات مؤتمر دعم الرئيس بالاقصر



مشايخ وعمد الأقصر خلال حضور المؤتمر



كبار نجوم الفن والسياسية داخل فعاليات المؤتمر



النائب أحمد إدريس مع رجال الدين المسيحى بالمؤتمر



الالاف فى حضور مؤتمر الرئيس بالاقصر



جانب من حضور فعاليات مؤتمر دعم الرئيس السيسي



الالاف من ابناء الاقصر يدعمون الرئيس السيسي



اهالى الاقصر يعلنون دعم الرئيس بمؤتمر سيدى المنصور