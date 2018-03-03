صور.. مؤتمر جماهيرى بمنطقة ورش كوم أبو راضى لدعم السيسي ببنى سويف







بنى سويف - هانى فتحى

نظمت النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق، بالتعاون مع أمانة العمال بحملة "كلنا معاك من أجل مصر" مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لعمال ورش كوم أبوراضى بمركز الواسطى، شمال محافظة بنى سويف، تحت شعار "حكاية بطل أنقذ وطن" لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى الانتخابات الرئاسية لفترة ثانية.

وألهبت الأغانى الوطنية مشاعر الحضور، وأنقلب المؤتمر فى بدايته إلى هتافات وشعارات لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وإظهار حب مصر، حيث ردد الحضور "السيسى ابن النيل، قائدنا وقلوبنا معاه.. ده واخد إيدنا ومصر معاه" .

وخلال المؤتمر قال تونى عثمان، منسق حملة "كلنا معاك من أجل مصر" عن المهنيين والعمال، موضحًا أن أعضاء الحملة فوجئوا بأعضاء الحملة بإصرار عمال ورش كوم أبوراضى بتبرعهم بتكاليف المؤتمر كاملة، ورفضهم لأى دعم مالى للمساعدة فى إقامة المؤتمر، مضيفًا: "هذا ما تعودنا عليه من أبناء مصر من أجل بناء مصر، حتى فى أصعب الظروف والاضطرابات التى مرت بها الدولة كانوا يعملون فى اتجاهين الإنتاج وحماية الورش".

وأكد رمضان شكرى رئيس اللجنة النقابية، أن الوطنية تجرى بدماء العمال، فهم يحبون جيشهم ورئيسهم، وتجمعوا أسفل الشمس الحارقة لتجديد الثقة لرئيسهم الذى حقق مشروعات كبيرة وصغيرة خلال فترة وجيزة، فهو رمز الوطنية والإخلاص، بعد أن عادت مصر فى عهدة رائدة للعالم العربى والإسلامى، وستحتل مكانة كبيرة بين العالم فى الفترة القادمة.

ومن جانبه، قال بدوى النويشى عضو مجلس النواب عن دائرة مركز الواسطى، إن العمال ممثلو التنمية، فهم أولاد مصر، وتسأل النويشى: "لماذا أختار العمال السيسى؟" وجاءت الإجابة على ألسنتهم "علشان الأمن والآمان، لقائد رجع لمصر مكانتها، لجيش أصبح العاشر فى العالم، لاقتصاد يسير على الطريق الصحيح، وسنعتبره مرشحًا العمال فى الانتخابات الرئاسية".

وأضاف المهندس محمود سامى، رئيس هيئة سكك حديد مصر السابق، أن الحضور فى هذا المؤتمر جاء ليؤكد أن السيسي اختيارًا شعبيًا، لافتا إلى أن أداء مبارك فى 30 سنة لا يتناسب وسنة الإخوان كانت مصر ستقسم "هتروح فى داهية"، وجاء السيسي ليسلح الجيش بأحدث الأسلحة، وظهر ذلك عقب اتفاقية ترسيم الحدود، وظهور التهديدات الدولية التى أوقفها الجيش عند حدودها، فضلًا عن مشروع المليون ونصف المليون فدان، التى أنجزها فى 3 أعوام، وتطوير 4 آلاف كيلو متر، وزرع بجوارها الأمن والأمان.

وقال على الجبالى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: إن انتخاب الرئيس السيسي أربع سنوات قادمة تعنى 40 عاما من الإنجازات.



مؤتمر عمال ورش كوم أبور اضى



جانب من العمال الحاضرين المؤتمر



عمال ورش كوم أبو راضى ببنى سويف



أعضاء المؤتمر



أعضاء المؤتمر