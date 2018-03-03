صور.. غادة والى تتلقى تقريرا عن حالة السيدة العجوز بسوهاج







كتب مدحت وهبة وعمرو خلف

تلقت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى تقريرا من مديرية التضامن بمحافظة سوهاج حيث أفاد بأن السيدة العجوز تدعى "رتيبة يوسف كلانى" 97 عاما وتتقاضى معاش ضمانى فئة شيخوخة، ولا يوجد لديها أولاد وتعيش بمفردها بمنزلها المكون من طابق واحد مبنى بالطوب اللبن وبه عدد غرفتين ولا يوجد أى أثاث بالمنزل.

وأوضح التقرير أن المنزل التى تقيم به السيده العجوز مسقوف بجزوع النخيل أن الحالة الصحية للمسنة ،ضعف شديد بأنحاء الجسم وأنيمياء حادة وأمراض جلدية وضعف حاد بالنظر وذلك حسب ما أفاد الطبيب الذى اصطحبها من المنزل إلى المستشفى وتم نقل الحالة إلى المستشفى العسكرى بسوهاج ودخولها إلى العناية المركزة، كما أفاد طبيب العناية المختص بأن الحالة تعانى من ارتفاع درجة الحرارة وتم عمل التحاليل والفحوصات الطبية وفى انتظار نتائج الفحوصات، وأنه عقب خروجها سيتم اتخاذ اللازم من قبل المديرية نحو تقديم كافة الخدمات للحالة.

كان "اليوم السابع " قد نشر صباح اليوم قصة السيده العجوز، تحت عنوان " فيديو وصور.. مسنة تسعينية تعيش على الخبز الناشف فى حفرة بسوهاج"، حيث الحفرة لا تزيد على متر داخل «خرابة» ووسط القمامة والأتربة والحشرات تعيش عجوز عمرها 90 عاما بمفردها، ووجهت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى فريق التدخل السريع ومدير مديرية التضامن بمحافظة سوهاج للانتقال على الفور إلى مقر السيدة، المقيمة بقرية سفلاق مركز ساقلتة التابعة لمحافظة سوهاج.

وجاءت استجابة غادة والى وزير التضامن الاجتماعى فور علمها بحالة العجوز عقب نشر "اليوم السابع" قصتها، حيث تحرك فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج إلى مقر السيدة، وتبين أن السيدة تدعى "رتيبة يوسف كيلانى" ومسنة ومقيمة بقرية سفلاق مركز ساقلتة التابعة لمحافظة سوهاج، وتتقاضى معاش ضمان اجتماعى وتحتاج إلى رعاية صحية، وتم نقلها إلى المستشفى العسكرى بسوهاج لتلقى العلاج، على أن يتم نقلها بعد ذلك إلى إحدى دور المسنين للإقامة بها وتوفير أوجه الرعاية الكاملة.



















