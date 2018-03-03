صور.. علاج 1500 مواطن مجانا فى قافلة طبية بعابدين

كتب سيد الخلفاوى

نظم ائتلاف حب الوطن، بالتنسيق مع نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الغربية والشمالية، اليوم، السبت، قافلة طبية لتقديم الرعاية الطبية لأهالى منطقة عابدين بشارع محمد نجيب بجوار مسجد عماد الدين، وبحضور الدكتور حسام فودة رئيس المجلس المصرى لحقوق العمال والفلاحين والمرأة وطاهر الأزهرى أمين عام صندوق المجلس.

وقدمت القافلة الطبية التى تكونت من 8 عيادات متنقلة، العلاج والكشف مجانا لما يقرب من 1500 مواطن اغلبهم من أهالى النوبة القاطنين بالمنطقة، كما تم توزيع ما يقرب من 1500 شنطة مواد غذائية وملابس شتوية على المترددين على القافلة.



















































