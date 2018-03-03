صور.. حفل زفاف بـ "البنادق" داخل كنيسة أمريكية

صور.. حفل زفاف بـ "البنادق" داخل كنيسة أمريكيةالسبت، 03 مارس 2018 06:50 م
فتاة تحمل بندقية
كتب عبد الوهاب الجندى
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هيمنت البنادق على حفل للزفاف، ومباركة زيجات، شهدته كنيسة أمريكية مثيرة للجدل، وأثار الأمر غضب الكثيرين فى الولايات المتحدة، وفق صور وكالات الأنباء العالمية.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب عرض خلال لقاء مع أعضاء من الكونجرس من الجمهوريين والديموقراطيين مقترحات لفرض قيود على الأسلحة لم تكن متوقعة من قبل جمهورى.
وتعرضت مدرسة ثانوية فى فلوريدا، إلى حادث إطلاق نار من قبل شاب، الذى تمكن من قتل 17 شخصا وإصابة العشرات الآخرين فى نوفمبر الماضي.
الرصاص علي رأس الرجل
تاج من الرصاص
حمل البنادق في الكنيسة
رجل يحمل بندقية
شابة تحمل بندقية آلية
عرض البنادق
فتاة تحمل بندقية في الكنيسة
مسنة تحمل بندقية
وردة في فوهة البندقية
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