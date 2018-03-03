صور.. بريطانيون يتحدون الثلوج بالسباحة فى بحيرة سربنتين بلندن

صور.. بريطانيون يتحدون الثلوج بالسباحة فى بحيرة سربنتين بلندنالسبت، 03 مارس 2018 01:45 م
الطقس فى بريطانيا
وكالات الأنباء – تصوير رويترز
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تحدى بريطانيون سوء حالة الطقس فى بلادهم التى تشهد عاصفة ثلجية شديدة، بالسباحة فى بحيرة سربنتين فى هايد بارك بالعاصمة البريطانية "لندن".
استدعت بريطانيا جيشها، أمس، لمساعدة المئات من سائقى السيارات الذين علقوا فى الطرقات التى أغلقها هطول ثلوج كثيفة، مع استمرار موجة البرد وتساقط الثلوج التى غطت بريطانيا ومعظم البلدان الأوروبية التى شهدت مقتل 55 شخصا على الأقل من جرائها.
وتقطعت السبل بمئات المسافرين الذين قضوا الليل فى قطارات تراكمت الثلوج على سككها، فيما أعلنت الشرطة عن وقوع حادثين كبيرين فى هامبشير وأفون وسومرسيت، حيث تسببت العواصف الثلجية فى قطع الطرقات، حسبما ذكرت وسائل إعلام بريطانية.
الثلوج فى بريطانيا
السباحة فى بريطانية رغم تساقط الثلوج
بحيرة سربنتين بلندن
بريطانيون يتحدون الثلوج بالسباحة فى بحيرة سربنتين بلندن
جانب من بحيرة سربنتين بلندن
سباح بريطانى
سباحة بريطانية
سوء الطقس فى بريطانيا
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