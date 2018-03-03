صور.. المنطقة الأثرية بتونا الجبل بالمنيا تستقبل وفود سياحية

صور.. المنطقة الأثرية بتونا الجبل بالمنيا تستقبل وفود سياحيةالسبت، 03 مارس 2018 02:44 م
منطقة تونا الجبل الأثرية
المنيا حسن عبد الغفار
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استقبل مكتب تنشيط السياحة بتونا الجبل بمركز ملوى بالمنيا عدد من الوفود السياحية متعددة الجنسيات خلال الأسبوع الماضى، قدموا لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية على أرض المحافظة للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية المصرية القديمة.
من جانبه قال الدكتور ثروت الأزهري، مدير عام السياحة بالمنيا إن توافد السياح يأتى تزامنا مع الاكتشافات الأثرية التى أعلنت عنها وزارة الآثار منذ أيام قليلة وهو ما يعد مؤشر جيد لعودة السياحة لتلك المنطقة الهامة.
ونوه فرج عبدالعزيز مدير مكتب السياحة بتونا الجبل أن الوفود عبرت عن سعادتها البالغة لما لمسته فى محافظة المنيا من هدوء وأمان واستقرار، مؤكدين أنهم سيكونوا خير سفراء لمصر فى الخارج لما لمسوه من جمال الحضارة المصرية القديمة.
المنطقة الأثرية بتونا الجبل بالمنيا تستقبل وفود سياحية
المنطقة الأثرية بتونا الجبل بالمنيا تستقبل وفود سياحية
المنطقة الأثرية بتونا الجبل بالمنيا تستقبل وفود سياحية
المنطقة الأثرية بتونا الجبل بالمنيا تستقبل وفود سياحية
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