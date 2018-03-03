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صور.. المؤتمر الأول للطفل العربى ما بين الأسوياء وذوى الاحتياجات بشرم الشيخ

السبت، 03 مارس 2018 01:29 ص
صور.. المؤتمر الأول للطفل العربى ما بين الأسوياء وذوى الاحتياجات بشرم الشيخ مؤتمر الطفل العربى





جنوب سيناء - فايزة مرسال
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بدأ، مساء أمس الجمعة، المؤتمر الأول للطفل العربى المميز ما بين الأسوياء وذوى الاحتياجات الخاصة بمدينة شرم الشيخ، فى الفترة من 2 إلى 4 مارس الحالى، حيث يُلقى الضوء على كيفية تشكيل شخصية الطفل العربى، وتنمية مهاراته واستثمار قدراته.

 

ويقام المؤتمر تحت رعاية مجلس الوزراء، ووزارة التربية والتعليم، وهيئة تنشيط السياحة، بحضور العديد من المؤسسات العربية المتخصصة فى مجالات الطفل، وأعضاء الاتحاد الدولى للمرأة الأفريقية بجنوب سيناء أمانى المنياوى، وفادية فؤاد، وعلا الخطيب، وأمنية عياد، وصفاء عمار، وسالى فوقى، ومتخصصين فى مجالات الطفل، ويتم خلال المؤتمر تقديم مجموعة من أوراق العمل التى سينتج عنها مشرعات الطفل التى ستنفذ فى عام 2018 بدعم من منظمات دولية مانحة ومصرح بها بالعمل فى الدول العربية، ومن أهم هذه المنظمات اليونسيف وبلان الدولية وهيئة إنقاذ الطفولة .

المشاركون فى المؤتمر
المشاركون فى المؤتمر

 

أثناء المؤتمر
أثناء المؤتمر

 

المشاركون فى المؤتمر الطفل
المشاركون فى المؤتمر الطفل

 

المشاركون فى المؤتمر
المشاركون فى المؤتمر

 

 


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