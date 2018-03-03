صور .. الكشف على 2200 حالة بقافلة طبية بالشرقية

صور .. الكشف على 2200 حالة بقافلة طبية بالشرقيةالسبت، 03 مارس 2018 02:38 م
قافلة طبية بالشرقية
الشرقية - حمدى عبد العظيم
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شهدت قافلة الكشف على العيون والتى تم تنظيمها بقرية الصنافين بمحافظة الشرقية إقبالا كبيرًا من المواطنين من مختلف أنحاء محافظة الشرقية، حيث توافد على مقر القافلة بمستشفى الصنافين التخصصى ما يقرب من 2200 حالة تم الكشف عليهم جميعا بالمجان وإجراء الفحوصات اللازمة.
ومن جانبه، قال أحمد حسن مدير إدارة العيون بجمعية الأورمان، إن ما يقرب من 60% من الحالات التى ترددت على القافلة فى احتياج إلى إجراء عمليات جراحية أو تركيب نظارات طبية، مؤكدًا أنه تم أخذ المقاسات الخاصة بكل مريض وعمل النظارة بشكل مجانى.
وأوضح حسن أنه بالنسبة للحالات التى تستحق إجراء العمليات الجراحية مهما كانت تكلفتها سيتم استكمال الأوراق الخاصة بها سواء البحث الاجتماعى أو البحث الميدانى للوقوف على حقيقة الحالات المستحقة، ثم إجراء العمليات بالمجان فى أكبر المستشفيات الخاصة دون أن يتحمل المريض أى أعباء حتى مصاريف الانتقال سيتم تحملها من قبل الجمعية.
قافلة العيون بقرية الصنافين بالشرقية
قافلة العيون بقرية الصنافين بالشرقية
قافلة العيون بقرية الصنافين بالشرقية
قافلة العيون بقرية الصنافين بالشرقية
قافلة العيون بقرية الصنافين بالشرقية
قافلة العيون بقرية الصنافين بالشرقية
قافلة العيون بقرية الصنافين بالشرقية
قافلة العيون بقرية الصنافين بالشرقية
قافلة العيون بقرية الصنافين بالشرقية
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