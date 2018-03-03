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صور.. الحيوانات تتحدى الثلوج فى ألمانيا وموجة صقيع تجتاح أيرلندا وصوفيا

السبت، 03 مارس 2018 08:08 م
صور.. الحيوانات تتحدى الثلوج فى ألمانيا وموجة صقيع تجتاح أيرلندا وصوفيا الأغنام وسط الثلوج





كتب محمد سعودى ووكالات - تصوير وكالات
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لا تزال تعانى القارة الأوروربية من موجة الصقيع الثلجية التى تضرب عدة دول بها، خاصة فى ألمانيا التى شهدت تساقطا للثلوج الكثيفة، إلا أن الحيوانات الأليفة تحدت موجة الطقس السيئة وانتشرت قرب كنيسة سانت نيكولاوس الباروكية فى غوفينجن، جنوب ألمانيا، كما شهدت صوفيا وأيرلندا، طقسا سيئا للغاية مع استمرار تساقط الثلوج.

وفى وقت سابق، بدأت المطارات والمواصلات العامة فى بريطانيا وأيرلندا فى استئناف عملها ببطء، اليوم السبت، بعد أسوأ عاصفة ثلجية فيما يقرب من 30 عاما تسببت فى تعطيل الحياة فى بريطانيا وتوقف أغلب الأنشطة فى أيرلندا على مدى يومين.

وتزامنت موجة برودة قادمة من سيبيريا أطلق عليها (وحش من الشرق) مع هبوب العاصفة إيما القادمة من الجنوب مما تسبب فى إغلاق المدارس وإلغاء رحلات الطيران وتوقف شبكة المواصلات العامة بأكملها فى أيرلندا فى طقس نادرا ما شهدته البلدان.

وذكرت شركة (سكوتريل) للسكك الحديدية فى اسكتلندا أن تحذيرا من الفيضان صدر اليوم السبت بسبب ذوبان الثلوج إذ راكمت الرياح ثلوجا وصل ارتفاعها لثلاثة أمتار. وعلى الرغم من رفع حكومة أيرلندا لأقصى تحذير لديها من سوء الأحوال الجوية فقد حثت المواطنين على الحذر.

 

الثلوج فى أيرلندا
الثلوج فى أيرلندا

 

الثلوج فى صوفيا
الثلوج فى صوفيا

 

الطقس فى ألمانيا
الطقس فى ألمانيا

 

الطقس فى أيرلندا
الطقس فى أيرلندا

 

جانب من الثلوج فى أيرلندا
جانب من الثلوج فى أيرلندا

 

جانب من الثلوج فى صوفيا
جانب من الثلوج فى صوفيا

 

جانب من الطقس فى ألمانيا
جانب من الطقس فى ألمانيا

 

جانب من الطقس فى أيرلندا
جانب من الطقس فى أيرلندا

 

حمار مع الأغنام وسط الثلوج فى ألمانيا
حمار مع الأغنام وسط الثلوج فى ألمانيا

 

حيوانات وسط الثلوج فى ألمانيا
حيوانات وسط الثلوج فى ألمانيا

 


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