صور.. الاتحاد الرياضى الحكومى ينظم مؤتمر لدعم السيسي بالإسماعيلية







الإسماعيلية محمد عوض

شارك المئات من أعضاء الاتحاد الرياضى للعاملين بالحكومة، اليوم السبت، بقصر ثقافة الإسماعيلية، فى مؤتمر دعائى لتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة، ودعمه لتولى فترة رئاسية ثانية.

حضر المؤتمر النائبين أشرف عمارة وسامى هاشم عضوا مجلس النواب، وأعضاء حملة وجمعية "كلنا معاك من أجل مصر".

ونظم الاتحاد مسيرة قصيرة بطريق عثمان أحمد عثمان حتى قصر الثقافة مقر المؤتمر شارك فيها ممثلين من أندية العاملين بالحكومة بمحافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد والقليوبية والشرقية وجنوب سيناء.

ودعا المؤتمر إلى المشاركة بإيجابية فى الانتخابات لظهور مصر بشكل حضارى أمام العالم، وقدمت إدارة الثقافة الرياضية بالاتحاد فقرات فنية، تضمنت عرضت شعريًا حول إنجازات الرئيس والدعوة للمشاركة فى الانتخابات.