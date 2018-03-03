video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 03 مارس 2018 04:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. الاتحاد الرياضى الحكومى ينظم مؤتمر لدعم السيسي بالإسماعيلية

السبت، 03 مارس 2018 02:23 م
صور.. الاتحاد الرياضى الحكومى ينظم مؤتمر لدعم السيسي بالإسماعيلية جانب من المؤتمر





الإسماعيلية محمد عوض
إضافة تعليق

شارك المئات من أعضاء الاتحاد الرياضى للعاملين بالحكومة، اليوم السبت، بقصر ثقافة الإسماعيلية، فى مؤتمر دعائى لتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة، ودعمه لتولى فترة رئاسية ثانية. 

حضر المؤتمر النائبين أشرف عمارة وسامى هاشم عضوا مجلس النواب، وأعضاء حملة وجمعية "كلنا معاك من أجل مصر". 

ونظم الاتحاد مسيرة قصيرة بطريق عثمان أحمد عثمان حتى قصر الثقافة مقر المؤتمر شارك فيها ممثلين من أندية العاملين بالحكومة بمحافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد والقليوبية والشرقية وجنوب سيناء. 

ودعا المؤتمر إلى المشاركة بإيجابية فى الانتخابات لظهور مصر بشكل حضارى أمام العالم، وقدمت إدارة الثقافة الرياضية بالاتحاد فقرات فنية، تضمنت عرضت شعريًا حول إنجازات الرئيس والدعوة للمشاركة فى الانتخابات.

 


 


 


 


 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور .. محافظ الإسماعيلية يشهد أنشطة طلاب مدارس التعليم المجتمعى

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الانتخابات الرئاسية

السيسي



لا تفوتك
تسليم وحدات بأولى مراحل "دار مصر" للإسكان المتوسط بحدائق أكتوبر 11 مارس

تسليم وحدات بأولى مراحل "دار مصر" للإسكان المتوسط بحدائق أكتوبر 11 مارس

فيديو وصور.. مسنة تسعينية تعيش على «الخبز الناشف» فى حفرة بسوهاج

فيديو وصور.. مسنة تسعينية تعيش على «الخبز الناشف» فى حفرة بسوهاج

هل يتحرك الجيش التركى مجددا للإطاحة بأردوغان؟.. تذمر الجنود بعد سقوط عشرات القتلى والجرحى فى العدوان على عفرين السورية.. ومراقبون دوليون: فاض الكيل بالعسكريين من سياسة الدكتاتور العثمانى بعد فضح استعانته بداعش

هل يتحرك الجيش التركى مجددا للإطاحة بأردوغان؟.. تذمر الجنود بعد سقوط عشرات القتلى والجرحى فى العدوان على عفرين السورية.. ومراقبون دوليون: فاض الكيل بالعسكريين من سياسة الدكتاتور العثمانى بعد فضح استعانته بداعش

"خوخة اليهود" تراث مصرى يضيع فى المحلة.. المعبد يعود لزمن الفاطميين.. الطائفة اليهودية تطالب بإدراجه أثرا.. وزارة الآثار: بدون قيمة.. ماجدة هارون تسعى لتحويله مركزا ثقافيا.. والأهالى يحكون عنه الأساطير

"خوخة اليهود" تراث مصرى يضيع فى المحلة.. المعبد يعود لزمن الفاطميين.. الطائفة اليهودية تطالب بإدراجه أثرا.. وزارة الآثار: بدون قيمة.. ماجدة هارون تسعى لتحويله مركزا ثقافيا.. والأهالى يحكون عنه الأساطير

الزمالك يصرف مكافأة الفوز على الطلائع قبل السفر لإثيوبيا

الزمالك يصرف مكافأة الفوز على الطلائع قبل السفر لإثيوبيا

صورة اليوم.. فى عالم ملىء بالأخطاء مطالب وحدك بألا تخطئ

صورة اليوم.. فى عالم ملىء بالأخطاء مطالب وحدك بألا تخطئ

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة