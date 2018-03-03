صور.. أضبط مخالفة.. انتشار القمامة بشوارع قرية جنزور فى المنوفية

صور.. أضبط مخالفة.. انتشار القمامة بشوارع قرية جنزور فى المنوفيةالسبت، 03 مارس 2018 01:00 ص
القمامة
المنوفية _ محمد فتحى
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عبر أهالى قرية جنزور التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، عن غضبهم لالقاء القمامة أمام المحلات والمنازل و بجوار المساجد.
ويقول محمد على من أهالى القرية، أن انتشار القمامة بجميع أنحاء القرية أصبح بصورة لاتليق، وذلك بسبب عدم حضور سيارات جمع القمامة للقرية يوميا، وحضورها فقط يوم أو يومين فى الأسبوع.
وأكد على أننا تقدمنا بشكوى الى رئيس مركز ومدينة بركة السبع ،ولكن التجاهل كانت هى الثمة السائده.
انتشار القمامة بشوارع قرية جنزور
انتشار القمامة بشوارع قرية جنزور
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