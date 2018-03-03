video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 03 مارس 2018 04:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. أضبط مخالفة.. انتشار القمامة بشوارع قرية جنزور فى المنوفية

السبت، 03 مارس 2018 01:00 ص
صور.. أضبط مخالفة.. انتشار القمامة بشوارع قرية جنزور فى المنوفية القمامة





المنوفية _ محمد فتحى
إضافة تعليق

عبر أهالى قرية جنزور التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، عن غضبهم لالقاء القمامة أمام المحلات والمنازل و بجوار المساجد.

ويقول محمد على من أهالى القرية، أن انتشار القمامة بجميع أنحاء القرية أصبح بصورة لاتليق، وذلك بسبب عدم حضور سيارات جمع القمامة للقرية يوميا، وحضورها فقط يوم أو يومين فى الأسبوع.

وأكد على أننا تقدمنا بشكوى الى رئيس مركز ومدينة بركة السبع ،ولكن التجاهل كانت هى الثمة السائده.

 

انتشار القمامة بشوارع قرية جنزور (1)
انتشار القمامة بشوارع قرية جنزور

 

انتشار القمامة بشوارع قرية جنزور (2)
انتشار القمامة بشوارع قرية جنزور

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"صحة المنوفية ": إحالة 86 من العاملين بمستشفى تلا للتحقيق لتغيبهم عن العمل

المنوفية

محافظة المنوفية

اخبار المنوفية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مركز بركة السبع



لا تفوتك
س و ج: هل كتب عبد الله السعيد "تتر النهاية" مع الأهلى؟

س و ج: هل كتب عبد الله السعيد "تتر النهاية" مع الأهلى؟

صور.. آلاف المواطنين والسياسيين ونواب ورجال أعمال فى مؤتمر دعم السيسى باستاد القاهرة

صور.. آلاف المواطنين والسياسيين ونواب ورجال أعمال فى مؤتمر دعم السيسى باستاد القاهرة

"لف وارجع تانى".. 5 نجوم رحلوا عن الأهلى وعادوا إليه بعد التألق من بوابة أندية أخرى.. أحمد الشيخ من دكة التتش لهداف الدورى.. هشام محمد رحالة بين الأندية.. وأيمن أشرف أساسى فى المنتخب بعد عودته للقلعة الحمراء

"لف وارجع تانى".. 5 نجوم رحلوا عن الأهلى وعادوا إليه بعد التألق من بوابة أندية أخرى.. أحمد الشيخ من دكة التتش لهداف الدورى.. هشام محمد رحالة بين الأندية.. وأيمن أشرف أساسى فى المنتخب بعد عودته للقلعة الحمراء

صور..النص الحلو من العالم × أسبوع..مكسيكيون يتزوجون الأشجار.. صينيون يقتلون الأرواح الشريرة بالألعاب النارية..مهرجان للفوانيس بتايوان..اكتشاف أقدم وشم بالتاريخ على ذراع مومياء مصرية.. وعرض فساتين الحلوى ببروكسل

صور..النص الحلو من العالم × أسبوع..مكسيكيون يتزوجون الأشجار.. صينيون يقتلون الأرواح الشريرة بالألعاب النارية..مهرجان للفوانيس بتايوان..اكتشاف أقدم وشم بالتاريخ على ذراع مومياء مصرية.. وعرض فساتين الحلوى ببروكسل

صور.. بقرة تلد عجلا برأسين فى الدقهلية بعملية قيصرية

صور.. بقرة تلد عجلا برأسين فى الدقهلية بعملية قيصرية

إقرار بعدم أداء الحج خلال 5 سنوات.. شرط قبول طلبات "حج قرعة الداخلية"

إقرار بعدم أداء الحج خلال 5 سنوات.. شرط قبول طلبات "حج قرعة الداخلية"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة