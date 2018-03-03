صور.. أسماء "الحبيبة" تشوه سارى ميدان التحرير بالقاهرة

صور.. أسماء "الحبيبة" تشوه سارى ميدان التحرير بالقاهرةالسبت، 03 مارس 2018 02:00 ص
كتب سيد الخلفاوى
رصد "اليوم السابع" قيام بعض المارة و"الحبيبة" بنقش أسمائهم على سارى العلم الموجود بميدان التحرير، الميدان الأشهر فى مصر، والذى شهد ثورتين خلعت نظامين، مما شوه المظهر الحضارى للمكان.
كما دون البعض عددا من الأسماء كتبوا بجوارها كلمة "شهيد"، ويظهر من الصور التى التقطها "اليوم السابع" أن حى غرب القاهرة أزال العبارات أكثر من مرة باستخدام "الدهانات"، ولكن تتم الكتابة مرة أخرى.
من جانبه، قال المهندس سمير عبد البر مساعد رئيس حى غرب القاهرة، المسئول عن الميدان، إن ميدان التحرير يحظى باهتمام بالغ من الحى، ونظرا للسلوك غير الحضارى من بعض المواطنين، الذين يدونون أسماءهم على سارى الحديقة الوسطى للميدان، يقوم الحى بشكل دورى بإزالة هذه الأسماء والعبارات المدونة، ولكن تتم كتابتها مرة أخرى.
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بواسطة:
مصري
المتنطعين في مصر. بلا اي قيمة
بدون استغراب دة طبيعي في بلد جهلة حتي بين الطلبة المتعلمين في المدارس و الجامعات فالتفاهة و الهيافة اصبحت سمة لشباب مصر المأسوف علية فلا يوجد وعي حضاري ولا بيئي في مصر اصلا. التليفيزيون و الراديو للاغاني و الهيافة فقط. فتعمد عدم نشر الوعي الديني و الثقافي و البيئي بين الشعب و استمرار حالة الجهل المتعمد يجعلنا نتمني ان تعود مصر تحت الاحتلال الفرنسي و البريطاني ثانية طالما هذة الموجة القذرة تضرب مصر من جيل . الشبشب زنوبة و جل الشعر و البنطلونات الساقطة فهذا الجيل لا يعرف الاحترام لنفسة و لبيتة و لشارعة و لبلدة رغم اننا في حالة بناء و حرب و لكن جيل. المتنطعين في مصر بقوا ازفت من اطفال الشوارع
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بواسطة:
مصرية
سلوك غير حضاري يحتاج توعية الشعب وعقوبات رادعة
نتمنى أن تنتهي هذه المظاهر السلبية من شوارع مصر