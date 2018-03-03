صور.. أسماء "الحبيبة" تشوه سارى ميدان التحرير بالقاهرة

كتب سيد الخلفاوى

رصد "اليوم السابع" قيام بعض المارة و"الحبيبة" بنقش أسمائهم على سارى العلم الموجود بميدان التحرير، الميدان الأشهر فى مصر، والذى شهد ثورتين خلعت نظامين، مما شوه المظهر الحضارى للمكان.

كما دون البعض عددا من الأسماء كتبوا بجوارها كلمة "شهيد"، ويظهر من الصور التى التقطها "اليوم السابع" أن حى غرب القاهرة أزال العبارات أكثر من مرة باستخدام "الدهانات"، ولكن تتم الكتابة مرة أخرى.

من جانبه، قال المهندس سمير عبد البر مساعد رئيس حى غرب القاهرة، المسئول عن الميدان، إن ميدان التحرير يحظى باهتمام بالغ من الحى، ونظرا للسلوك غير الحضارى من بعض المواطنين، الذين يدونون أسماءهم على سارى الحديقة الوسطى للميدان، يقوم الحى بشكل دورى بإزالة هذه الأسماء والعبارات المدونة، ولكن تتم كتابتها مرة أخرى.