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صور..آلاف الروس يحتشدون فى ستاد أوزنيكى بموسكو لدعم بوتين بالانتخابات المقبلة

السبت، 03 مارس 2018 01:22 م
صور..آلاف الروس يحتشدون فى ستاد أوزنيكى بموسكو لدعم بوتين بالانتخابات المقبلة حشد الجماهير لدعم بوتين





كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب )
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احتشد آلاف المواطنين الروس فى استاد أوزنيكى بالعاصمة الروسية موسكو، وذلك لدعم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وحمل المواطنون لافتات دعم للرئيس الروسى تحمل عبارات "بوتين هو الأفضل!" "ندعم بوتين للانتخابات المقبلة"، وكذلك الأعلام الروسية وصور الرئيس.

وحذرت رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات الروسية إيلا بامفيلوفا، من زيادة محاولات تشويه سمعة الانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة، لافتة إلى أن ثمة توقعات بوقوع استفزازات داخل لجان الاقتراع.

وقالت بامفيلوفا - فى حوار أذاعته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الثلاثاء، "بالنظر إلى المناخ الحالي؛ عندما لا يمر يوم واحد دون أن تُتهم روسيا بارتكاب كل شىء سىء، فمن المتوقع أن تتصاعد موجة من التشكيك فى الانتخابات وسيتم إنفاق موارد ضخمة من قبل أولئك الذين يجدون ضرورة فى إضعاف بلدنا بأى ثمن".

• جانب من حشود المواطنين
• جانب من حشود المواطنين

 

• مواطنو روسيا يدعمون بوتين
• مواطنو روسيا يدعمون بوتين

 

• جانب من الجماهير
• جانب من الجماهير

 

• مواطنون روس يدعمون بوتين للانتخابات القادمة
• مواطنون روس يدعمون بوتين للانتخابات القادمة

 

• الأعلام الروسية تسيطر على الاحتفال
• الأعلام الروسية تسيطر على الاحتفال

 

• جانب من الاحتفالات
• جانب من الاحتفالات

 

• العلم الروسى يسيطر على الاحتفالات
• العلم الروسى يسيطر على الاحتفالات

 

• صور بوتين خلال الاحتفالات
• صور بوتين خلال الاحتفالات

 

• مواطن روسى يحمل علم بلاده
• مواطن روسى يحمل علم بلاده

 

• مواطنة روسية تحمل لافتات دعم بوتين
• مواطنة روسية تحمل لافتات دعم بوتين

 

• جانب من الحضور الجماهيرى
• جانب من الحضور الجماهيرى

 

• الأعلام الروسية خلال الاحتفالات
• الأعلام الروسية خلال الاحتفالات

 

• الحشود الجماهيرية
• الحشود الجماهيرية

 

• العلم الروسى يزين أجواء الاحتفال
• العلم الروسى يزين أجواء الاحتفال

 


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