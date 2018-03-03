صندوق النقد: إجراءات ترامب تسيء إلى الاقتصاد الأمريكى







(أ ف ب)

اعتبر صندوق النقد الدولى، أن الإجراءات الحمائية التى يقترحها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيكون لها أيضا تأثير سلبى على الاقتصاد الأمريكي.

وأضاف فى بيان أن "القيود المفروضة على الواردات التى أعلنها الرئيس الأمريكى من المحتمل أن تسفر عن أضرار ليس خارج الولايات المتحدة فحسب، بل أيضا للاقتصاد الأمريكى نفسه، وخصوصا قطاع التصنيع والبناء، اللذين يستخدمان الألمونيوم والصلب".

كما يخشى صندوق النقد الدولى ومقره واشنطن، من تزايد استخدام ذريعة الامن القومى لتبرير القيود المفروضة على الواردات.

وافاد البيان "اننا نشجع الولايات المتحدة وشركاءها التجاريين على العمل معا بشكل بناء لخفض العوائق التجارية وحل النزاعات التجارية دون اللجوء الى مثل هذه الإجراءات الطارئة".

وقد أعلن ترامب الخميس عزمه فرض ضرائب بنسبة 25% على واردات الصلب و10% على وإرادات الألمنيوم ما أثار غضب شركائه التجاريين، وخصوصا كندا والاتحاد الأوروبي.