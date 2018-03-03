صحيفة: الإبلاغ عن 950 هجوما ضد المسلمين فى ألمانيا فى 2017







برلين (رويترز)

ذكرت صحيفة (نويه أوسنابروكنر تسايتونج)، السبت، أن السلطات الألمانية وثقت 950 هجوما على الأقل على مسلمين ومنشآت إسلامية مثل المساجد فى عام 2017.

وأضافت الصحيفة نقلا عن بيانات قدمتها وزارة الداخلية الألمانية لمشرعين أن 33 شخصا أصيبوا فى الهجمات التى كان 60 منها موجها ضد مساجد ونفذ بعضها بدماء خنازير.

ولم تتوفر بيانات للمقارنة لأن الوزارة لم تبدأ فى جمع بيانات منفصلة عن الهجمات المناهضة للإسلام فى العام الماضى بشكل مستقل عن الهجمات المناهضة للمهاجرين.

وأظهرت البيانات أن كل مرتكبى تلك الهجمات تقريبا من المتطرفين اليمينيين، وقال أيمن مزيك رئيس المجلس المركزى للمسلمين للصحيفة إن عدد الهجمات على الأرجح أعلى من ذلك بكثير نظرا لعدم إبلاغ الضحايا فى أحيان كثيرة عنها.