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سقوط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة بالمنوفية

السبت، 03 مارس 2018 10:31 ص
سقوط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة بالمنوفية بانجو - أرشيفية





المنوفية – محمود شاكر
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تمكنت وحدة مباحث قويسنا بمديرية أمن المنوفية، من الإيقاع بتشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدرة بدائرة المركز. 

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، يفيد بورود معلومات لوحدة مباحث مركز شرطة قويسنا تفيد بأن "ا س ح" عاطل، و"ش ا ش" عاطل، سبق اتهامه بقضية ضرب، مقيمين نطاق محافظة القليوبية، يكونان تشكيلاً عصابياً للاتجار فى المواد المخدرة بالزراعات على حدود المحافظة.

وبتقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبحوزتهما بندقية آلية، و30 طلقة من ذات العيار، وخزينة خاصة بالسلاح، و12 لفافة من نبات البانجو تزن 1000 جم، و7 قطع حشيش تزن 100 جم، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح بغرض الدفاع، والهاتف المحمول للاتصال بالعملاء، والمبلغ المالى حصيلة البيع، فتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم .

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، أن هذه الحملات تأتى فى ضوء سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى التصدى لكافة صور الخروج عن الشرعية، ولمداومة التواجد الأمنى اليقظ والفعال بشتى بقاع المحافظة.


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