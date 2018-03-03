سعر اليورو اليوم السبت 3-3-2018 واستقرار العملة الأوروبية

سعر اليورو اليوم السبت 3-3-2018 واستقرار العملة الأوروبيةالسبت، 03 مارس 2018 01:28 م
اليورو الأوروبى
كتبت- هبة حسام
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استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، اليوم السبت 3-3-2018، ثانى أيام العطلة الأسبوعية، على ختام التعاملات الأسبوعية ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، سجل سعر اليورو 21.36 جنيه للشراء، و 21.56 للبيع.
سعر اليورو اليوم فى مصر
وجاء سعر اليورو الأوروبى، والذى اختلف من بنك لآخر، وفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المحلية والعربية والأجنبية العاملة فى السوق المصرى اليوم كالتالى.
صرف اليورو اليوم
سعر اليورو فى البنك المركزى
21.40 جنيه للشراء
21.53 جنيه للبيع
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
21.36 جنيه للشراء
21.56 جنيه للبيع
سعر اليورو فى بنك مصر
21.34 للشراء
21.55 للبيع
يورو
سعر اليورو فى بنك القاهرة
21.39 للشراء
21.54 جنيه للبيع
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
21.46 للشراء
21.75 للبيع
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
21.35 للشراء
21.57 للبيع
سعر صرف اليورو
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