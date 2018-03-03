سعر الريال السعودى اليوم السبت 3-3-2018 والعملة السعودية مستقرة







كتبت- هبة حسام

سجلت العملة السعودية استقرارا، اليوم السبت، ثانى أيام العطلة الأسبوعية، وعلى نفس سعر نهاية تعاملات الأسبوع المصرفى أول أمس الخميس، ثبت سعر الريال، بالغاً 4.68 جنيه للشراء، و4.70 جنيه للبيع، فى آخر تعاملات البنك الأهلى.

ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك والمصارف العاملة فى السوق المصرى، ننشر سعر الريال السعودى اليوم، والذى جاء كالتالى:



سعر صرف الريال السعودى اليوم

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.6907 جنيه للشراء

4.7177 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى



4.68 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر



4.67 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع



الريال السعودى

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة



4.66 جنيه للشراء

4.71 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib



4.66 جنيه للشراء

4.71 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.65 جنيه للشراء

4.70جنيه للبيع



سعر الريال السعودى

وزير القوى العاملة يتلقى تقريرا حول تعيين إمرأة سعودية فى منصب نائبة وزير



أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ، أمرا ملكيا بتعيين الدكتورة تماضر الرماح في منصب نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالمرتبة الممتازة ، لتكون بذلك أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ المملكة العربية السعودية.

وكانت "تماضر" تعمل استاذا مساعدا في قسم العلوم الإشعاعية بجامعة الملك سعود بالرياض، وعينت مؤخرا بمنصب وكيلة وزارة العمل والتنمية للتوطين الموجّه، كثاني سيدة تتولى منصب وكيلة وزارة في السعودية.

ويعتبر تعيين تماضر في منصب نائب وزير ضمن توجه المملكة لتمكين المرأة في المناصب القيادية.

تلقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تقرير بذلك من المستشار العمالي عثمان رمضان، بمكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة.