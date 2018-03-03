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سعر الدولار اليوم السبت 3-3-2018 والعملة الأمريكية مستقرة

السبت، 03 مارس 2018 12:53 م
سعر الدولار اليوم السبت 3-3-2018 والعملة الأمريكية مستقرة الدولار الأمريكى





كتبت- هبة حسام
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سجل سعر الدولار اليوم السبت 3-3-2018، ثباتا عند سعر ختام تعاملات أول أمس الخميس، حيث بلغ سعر الدولار فى آخر تحديثات البنك الأهلى المصرى،  17.56 جنيه للشراء، و 17.66 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه

 

استقر سعر الدولار اليوم السبت، ثانى أيام العطلة الأسبوعية، عند سعر ختام تعاملات نهاية الأسبوع المصرفى أول أمس، مسجلاً فروقاً طفيفة من بنك لآخر، وبلغ متوسط السعر اليوم، وفقاً للبنك المركزى المصرى 17.5903 جنيه للشراء، و 90317.6 جنيه للبيع.

 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.59 جنيه للشراء

17.69  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

 

سعر الدولار
سعر الدولار

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

 17.56 جنيه للشراء

17.66  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

17.56 جنيه للشراء

17.66  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

 17.57جنيه للشراء

17.67  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

17.58 جنيه للشراء

17.68 جنيه للبيع

 

الدولار
الدولار

 

مصادر مصرفية تتوقع استمرار انخفاض الدولار ليصل إلى 17.2 جنيه
 

قالت مصادر مصرفية لـ"اليوم السابع"، إن عدة عوامل مجتمعة، دفعت الدولار إلى التراجع أمام الجنيه خلال الأيام الماضية، أبرزها ارتفاع الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى ليسجل أكثر من 41 مليار دولار بعد وصول 4 مليارات دولار حصيلة طرح السندات الدولية إلى جانب تحسن إيرادات قطاعى السياحة والاستثمار بشقيه المباشر وغير المباشر، وتحسن تدريجى فى الصادرات المصرية إلى الخارج.

 

وأكدت المصادر، أن زيادة المعروض من الدولار، أدى إلى تراجع العملة الأمريكية، أمام الجنيه المصرى، خلال الأسبوع الماضى، بمتوسط قدره 5 قروش فى البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية متوقعة أن يتراجع سعر الدولار أمام الجنيه خلال الشهور المقبلة إلى مستويات بين 17.25 و17.5 جنيه للدولار، من مستواه الحالى البالغ 17.59 جنيه للدولار، وهو سعر الشراء من العملاء.

 


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