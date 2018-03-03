video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 03 مارس 2018 04:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

سعد الحريرى ينشر سيلفى يجمعه مع ولى العهد السعودى محمد بن سلمان

السبت، 03 مارس 2018 02:25 ص
سعد الحريرى ينشر سيلفى يجمعه مع ولى العهد السعودى محمد بن سلمان سعد الحريرى ومحمد بن سلمان وخالد بن سلمان





كتب هيثم سلامة
إضافة تعليق

نشر سعد الحريرى، رئيس الوزراء اللبنانى، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر، صورة  تجمعه بولى العهد السعودى محمد بن سلمان،  وسفير السعودية بأمريكا الأمير خالد بن سلمان.

وعلق سعد الحريرى، على الصورة قائلاً:" مع ولى عهد خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وسفير خادم الحرمين الشريفين فى الولايات المتحدة الأمريكية والأمير خالد بن سلمان فى الرياض".

وكان قد استقبل العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبدالعزيز، فى مكتبه بالرياض، رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى يوم الأربعاء الماضى، فى أول زيارة له إلى المملكة العربية السعودية بعد رجوعه عن قرار الاستقالة .

سعد الحريرى
سعد الحريرى

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. العاهل السعودى يستقبل رئيس وزراء لبنان فى مكتبه بالرياض

سعد الحريرى

محمد بن سلمان

ولى العهد السعودى

الأمير خالد بن سلمان



لا تفوتك
س و ج: هل كتب عبد الله السعيد "تتر النهاية" مع الأهلى؟

س و ج: هل كتب عبد الله السعيد "تتر النهاية" مع الأهلى؟

صور.. آلاف المواطنين والسياسيين ونواب ورجال أعمال فى مؤتمر دعم السيسى باستاد القاهرة

صور.. آلاف المواطنين والسياسيين ونواب ورجال أعمال فى مؤتمر دعم السيسى باستاد القاهرة

"لف وارجع تانى".. 5 نجوم رحلوا عن الأهلى وعادوا إليه بعد التألق من بوابة أندية أخرى.. أحمد الشيخ من دكة التتش لهداف الدورى.. هشام محمد رحالة بين الأندية.. وأيمن أشرف أساسى فى المنتخب بعد عودته للقلعة الحمراء

"لف وارجع تانى".. 5 نجوم رحلوا عن الأهلى وعادوا إليه بعد التألق من بوابة أندية أخرى.. أحمد الشيخ من دكة التتش لهداف الدورى.. هشام محمد رحالة بين الأندية.. وأيمن أشرف أساسى فى المنتخب بعد عودته للقلعة الحمراء

صور..النص الحلو من العالم × أسبوع..مكسيكيون يتزوجون الأشجار.. صينيون يقتلون الأرواح الشريرة بالألعاب النارية..مهرجان للفوانيس بتايوان..اكتشاف أقدم وشم بالتاريخ على ذراع مومياء مصرية.. وعرض فساتين الحلوى ببروكسل

صور..النص الحلو من العالم × أسبوع..مكسيكيون يتزوجون الأشجار.. صينيون يقتلون الأرواح الشريرة بالألعاب النارية..مهرجان للفوانيس بتايوان..اكتشاف أقدم وشم بالتاريخ على ذراع مومياء مصرية.. وعرض فساتين الحلوى ببروكسل

صور.. بقرة تلد عجلا برأسين فى الدقهلية بعملية قيصرية

صور.. بقرة تلد عجلا برأسين فى الدقهلية بعملية قيصرية

إقرار بعدم أداء الحج خلال 5 سنوات.. شرط قبول طلبات "حج قرعة الداخلية"

إقرار بعدم أداء الحج خلال 5 سنوات.. شرط قبول طلبات "حج قرعة الداخلية"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة