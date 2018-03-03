سعد الحريرى ينشر سيلفى يجمعه مع ولى العهد السعودى محمد بن سلمان

سعد الحريرى ينشر سيلفى يجمعه مع ولى العهد السعودى محمد بن سلمانالسبت، 03 مارس 2018 02:25 ص
سعد الحريرى ومحمد بن سلمان وخالد بن سلمان
كتب هيثم سلامة
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نشر سعد الحريرى، رئيس الوزراء اللبنانى، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر، صورة تجمعه بولى العهد السعودى محمد بن سلمان، وسفير السعودية بأمريكا الأمير خالد بن سلمان.
وعلق سعد الحريرى، على الصورة قائلاً:" مع ولى عهد خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وسفير خادم الحرمين الشريفين فى الولايات المتحدة الأمريكية والأمير خالد بن سلمان فى الرياض".
وكان قد استقبل العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبدالعزيز، فى مكتبه بالرياض، رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى يوم الأربعاء الماضى، فى أول زيارة له إلى المملكة العربية السعودية بعد رجوعه عن قرار الاستقالة .
سعد الحريرى
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