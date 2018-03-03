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سعد الحريرى يدعو لسحب قضية الفنان زياد عيتانى من التجاذب السياسى والإعلامى

السبت، 03 مارس 2018 03:06 م
سعد الحريرى يدعو لسحب قضية الفنان زياد عيتانى من التجاذب السياسى والإعلامى رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى





بيروت (أ ش أ)
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دعا رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى اليوم السبت، إلى سحب قضية الفنان زياد عيتانى الذى اتهم بالتخابر مع إسرائيل من التجاذب السياسى والإعلامى،والتوقف عن استغلالها لأغراض تسىء إلى دور القضاء والأجهزة الأمنية المختصة.

وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامى للحريرى فى بيروت بأن هذه القضية فى عهدة الأجهزة القضائية والأمنية التى تتحمل مسؤولياتها وفقا للقوانين بعيدا عن أى تسييس وهو ما تولاه جهاز أمن الدولة فى مرحلة ما وقام بواجباته فى إجراء التحقيقات اللازمة استنادا للمعلومات التى تكونت بين يديه وهو ما تقوم به حاليا قوى الأمن الداخلى وفرع المعلومات التى وضعت يدها على الملف بتكليف من الجهة القضائية المختصة.

وأشار إلى أن مستجدات قضية عيتانى فى عهدة القضاء الذى يملك منفردا حق البت فيها وتوجيه الجهة الأمنية المختصة للسير بالتحقيقات اللازمة وخلاف ذلك من دعوات ومحاولات للاستغلال والتسييس تعد أمورا غير مقبولة يجب التوقف عنها والتزام حدود الثقة بالقضاء اللبنانى وأجهزة الدولة الأمنية.

وكان وزير الداخلية اللبنانى نهاد المشنوق قد كتب عبر موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) أن كل اللبنانيين يعتذرون من الفنان عيتانى وأن البراءة ليست كافية..قائلا : "إن الفخرُ بعيتانى وبوطنيته هو الحقيقة الثابتة والوحيدة".

يشار إلى أن عيتانى كان قد ألقى القبض عليه فى 24 نوفمبر الماضى بتهمة التخابر مع إسرائيل فيما ألقت قوى الأمن اللبنانية القبض على ضابطة لبنانية بتهمة تلفيق التهمة إلى عيتانى.

 


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